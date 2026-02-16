CMHW
Esta semana continúa en la Radio Revista W, de CMHW, el segmento informativo especial, conducido por el periodista Abel Falcón Curí, en el que comparecen autoridades de diferentes instituciones y organismos con detalles de las medidas que han adoptado para enfrentar el desabastecimiento de combustible.
CMHW, la Reina Radial del Centro. Foto: Dagmar Cartaya Díaz

Continúa esta semana segmento informativo especial en CMHW

Redacción Digital CMHW

Lunes, 16 Febrero 2026 07:19

Esta semana continúa en el programa Radio Revista W, de CMHW, el segmento informativo especial, conducido por el periodista Abel Falcón Curí, en el que comparecen autoridades de diferentes instituciones y organismos, con detalles de las medidas que han adoptado para enfrentar el desabastecimiento de combustibles por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba.

La cadena provincial de radio transmite en vivo las comparecencias, y la Reina Radial del Centro brinda resúmenes en sus plataformas digitales.

Así quedó conformada la agenda del espacio:

Lunes 16: Educación General y Educación Superior (UCLV y Ciencias Médicas) 

Martes 17: Trabajo y Seguridad Social /ONURE 

Miércoles 18: ETECSA, Copextel y Radiocuba                       

Jueves 19: Empresa de Productos Lácteos, Agricultura y Acopio 

Viernes 20: Servicios necrológicos y Comunales Santa Clara 

Lunes 23: Servicios Jurídicos / Delegación de Ordenamiento Territorial y Urbanismo

Recuerde que contamos con su sintonía y mantenemos activo el 52133171 (vía SMS o WhatsApp) para recibir dudas, inquietudes y preocupaciones.

Contenido relacionado:

En CMHW, comparecencia especial de representantes de organismos e instituciones de Villa Clara (+Audios) 