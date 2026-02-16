Continúa esta semana segmento informativo especial en CMHW

Esta semana continúa en el programa Radio Revista W, de CMHW, el segmento informativo especial, conducido por el periodista Abel Falcón Curí, en el que comparecen autoridades de diferentes instituciones y organismos, con detalles de las medidas que han adoptado para enfrentar el desabastecimiento de combustibles por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba.