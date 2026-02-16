Continúa esta semana segmento informativo especial en CMHW

La cadena provincial de radio transmite en vivo las comparecencias, y la Reina Radial del Centro brinda resúmenes en sus plataformas digitales.
Así quedó conformada la agenda del espacio:
Lunes 16: Educación General y Educación Superior (UCLV y Ciencias Médicas)
Martes 17: Trabajo y Seguridad Social /ONURE
Miércoles 18: ETECSA, Copextel y Radiocuba
Jueves 19: Empresa de Productos Lácteos, Agricultura y Acopio
Viernes 20: Servicios necrológicos y Comunales Santa Clara
Lunes 23: Servicios Jurídicos / Delegación de Ordenamiento Territorial y Urbanismo
Recuerde que contamos con su sintonía y mantenemos activo el 52133171 (vía SMS o WhatsApp) para recibir dudas, inquietudes y preocupaciones.
