ETECSA, Copextel, RadioCuba y Correos de Villa Clara en tiempos de contingencia energética

Abel Falcón Curí

Miércoles, 18 Febrero 2026 08:47

Representantes de ETECSA, Copextel,  RadioCuba y Correos en Villa Clara comparecen este miércoles en vivo, en el programa Radio Revista W, en cadena provincial de Radio, para informar las medidas que han adoptado en tiempos de contingencia energética. 

Segmento informativo especial, conducido por el periodista Abel Falcón Curí, con la presencia de autoridades del territorio que explican las acciones que han implementado para enfrentar el desabastecimiento de combustibles por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba.

Comparecen Alfredo Cárdenas, director de RadioCuba en la provincia, Roberto Pérez Morales, gerente general de ETECSA aquí, Guillermo Martínez, al frente de COPEXTEL en el territorio, así como Lázaro Más Betancourt, director de la Empresa de Correos, junto a otros especialistas e integrantes de sus equipos de dirección.

