ETECSA, Copextel, RadioCuba y Correos de Villa Clara en tiempos de contingencia energética

Segmento informativo especial, conducido por el periodista Abel Falcón Curí, con la presencia de autoridades del territorio que explican las acciones que han implementado para enfrentar el desabastecimiento de combustibles por el recrudecimiento del bloqueo del gobierno de Estados Unidos a Cuba.

Comparecen Alfredo Cárdenas, director de RadioCuba en la provincia, Roberto Pérez Morales, gerente general de ETECSA aquí, Guillermo Martínez, al frente de COPEXTEL en el territorio, así como Lázaro Más Betancourt, director de la Empresa de Correos, junto a otros especialistas e integrantes de sus equipos de dirección.

Noticia en construcción