Alternativas de la Agricultura, Acopio y Empresa de Productos Lácteos en Villa Clara

“Trasladar la comida desde nuestros campos hacia los puntos de venta, con poco combustible disponible y el uso óptimo del transporte y la tracción animal, ese es nuestro principal desafío”, expresó en la cadena provincial de Radio, Ihosvany Martín Peña, delegado de la Agricultura en Villa Clara.

Martín Peña ratificó que las ferias agropecuarias se mantendrán, aunque no con la cantidad, variedad y concurrencia de otros tiempos.

Explicó que en la actual contingencia energética se desarrolla una campaña de frío muy compleja, con falta de insumos, recursos y dificultades con las máquinas de riego.

“No tendremos papa que tanto ayudaba en esta época del año, pero sí hay siembras y cosechas significativas de boniato, yuca, variedades de plátano, frijoles y otros alimentos,” precisó Martín Peña.

Y añadió el delegado de la Agricultura en el Centro del país: “Sabemos que no somos capaces de satisfacer la demanda del pueblo, por ello estimulamos y exigimos sembrar más y más, rescatar la mayor cantidad de organopónicos y parcelas que dan hortalizas y otros frutos en poco tiempo, y, sobre todo, agilizar la entrega de tierra a personas naturales, productores del sector tabacalero que la solicitan y a las distintas empresas y organismos del territorio”.

El nuevo director de Acopio en Villa Clara, Jorge Luis Tartabul, destacó que aumenta el protagonismo de su entidad en estos momentos, pues, con el insuficiente combustible disponible, se organizan rutas de viaje desde las formas productivas de cada municipio para, con un mismo camión, trasladar la mayor cantidad y variedad de alimentos a los principales puntos de venta de la provincia.

“En el mercado Buen Viaje, de Santa Clara, por ejemplo, concentramos elevados volúmenes de comida en sus almacenes, con el objetivo de que el sistema de Salud Pública, Educación y otros organismos del consumo social puedan buscarlos con carros eléctricos y otras alternativas”, subrayó Tartabul.

Anunció que tal como se hacía con la papa, en Santa Clara comenzaron a vincularse las bodegas a los mercados y placitas para, de manera controlada por la tarjeta de abastecimiento, venderle a cada núcleo familiar una libra de frijol a 275 pesos.

“También a partir de hoy, en el mercado El Pimiento, de la ciudad, empezamos a vender carbón al precio de mil 500 pesos el saco”, informó Tartabul.

El delegado de la Agricultura en Villa Clara, Ihosvany Martín Peña, reconoció que ante los prolongados apagones han sido lentos para instalar energía alternativa en los termos de leche, y así evitar la acidez del producto y otros problemas de calidad.

Afirmó que por lo pronto está previsto garantizar sistemas fotovoltaicos en posiciones de Encrucijada y Caibarién.

El director de la Empresa provincial de Productos Lácteos, Carlos Mario Gutiérrez, comentó que cuentan con respaldo de combustible para acopiar la leche con destino a las industrias de Santa Clara y Placetas, donde se procesa y distribuye hacia las bodegas de esas localidades.

En el resto de los municipios, dijo, la cuota para los niños de uno a siete años de edad se reparte a través del llamado tiro directo.

Informó que en las próximas horas se repartirá una segunda bolsa de leche en polvo de 1 kilogramo a cada menor de un año de la provincia y aclaró: “también entregaremos ese producto en polvo a los casos con dietas médicas especiales de Santa Clara y de forma fluida a esos consumidores del resto de los municipios”.