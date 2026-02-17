CMHW
Protección laboral, uso y racionalización de la energía: acciones para enfrentar la actual situación en Villa Clara
Martes, 17 Febrero 2026 09:00

Este martes continuó el segmento informativo especial, conducido por el periodista Abel Falcón, en cadena provincial de Radio. Comparecieron autoridades de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, así como de la Oficina de Uso y Racionalización de la Energía, ONURE. 

Se mantiene como prioridad la protección laboral de los trabajadores, pese a las dificultades derivadas del recrudecimiento de la hostilidad de Estados Unidos contra Cuba.

Trascendió que Villa Clara está recibiendo kits fotovoltaicos para instalar y proteger servicios en policlínicos, funerarias, centros de comunicación de ETECSA, Bancos, entre otros centros vitales.

Para el cambio de matriz energética en el sistema de Acueducto se recibieron 64 módulos fotovoltaicos, y quedan 19 pendientes a instalar.

