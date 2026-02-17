Protección laboral, uso y racionalización de la energía: acciones para enfrentar la actual situación en Villa Clara

Se mantiene como prioridad la protección laboral de los trabajadores, pese a las dificultades derivadas del recrudecimiento de la hostilidad de Estados Unidos contra Cuba.

Trascendió que Villa Clara está recibiendo kits fotovoltaicos para instalar y proteger servicios en policlínicos, funerarias, centros de comunicación de ETECSA, Bancos, entre otros centros vitales.

Para el cambio de matriz energética en el sistema de Acueducto se recibieron 64 módulos fotovoltaicos, y quedan 19 pendientes a instalar.

