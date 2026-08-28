Abiertas las páginas de la Feria del Libro 2026 en Villa Clara

Dedicada a Rusia como país invitado, la Feria villaclareña contará con ocho programas, donde resaltan el Literario, el Cuba Digital, la Sala "René Batista", el infantil "Tesoro de Papel", entre otros.

Asistieron a la gala inaugural Serguey Pérez Pérez, director provincial de Cultura en Villa Clara; Ricardo Riverón Rojas, presidente de la UNEAC en la provincia, y Alberto Rodríguez Copa, presidente de Honor de la Feria del Libro.

Las presentaciones de títulos acontecen hoy y mañana sábado, mientras el domingo será la clausura, en el Parque Vidal de Santa Clara.

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