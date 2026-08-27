En Villa Clara, Feria del Libro 2026

La presente edición, que Cuba dedica a Rusia como país invitado y a Marilyn Bobes y José Bell, tendrá en Villa Clara como Presidente del honor al escritor Alberto Rodríguez Copa.

Sesionará el Programa Principal en "La Luna naranja"; el Literario en el Centro de promoción Cultural Latinoamericano; el Pabellón infantil "Tesoro de papel" en la Casa de Cultura "Juan Marinello"; y el Juvenil en el Café literario.

La Sala "René Batista" radicará esta vez en la Galería Luis Estévez #9; el Programa Cuba Digital en el Centro de promoción "Sigfredo Ariel"; y el Programa de la UNEAC en su Foro Agesta.

También organizan actividades de extensión a las comunidades.

El proyecto "Nuestra historia" tendrá su sede en la Sala Caturla viernes y sábado en doble sesión, mientras citas especiales serán "La hora de la Verdad", en La Luna Naranja; "Otro discurso de Eva" y "El ojo milenario", ambos en el Parque Leoncio Vidal.

A las presentaciones de títulos se unirán poetas y repentistas, los Tríos "Palabras" y "D'lirio"; Yatzel Rodríguez y Liane Pérez, y para el cierre de la Feria el domingo en la mañana, anuncian la presentación del Guiñol de Santa Clara, la trovadora Yeni Turiño y la Camerata estudiantil "Néstor Palma".

Novedades editoriales tanto impresas como en formato digital podrán adquirirse en los diferentes programas de la Feria del Libro 2026, que transcurrirá viernes, sábado y domingo en Santa Clara.