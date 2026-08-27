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Santa Clara tendrá su Feria del libro 2026

En Villa Clara, Feria del Libro 2026

Leonor Esther Martínez

Jueves, 27 Agosto 2026 12:33

Hacer de la Feria del libro no solo una fiesta de las Letras, sino también de las Artes, es uno de los propósitos esenciales del Comité organizador de la versión villaclareña, a celebrarse desde este  jueves 27 con el espectáculo nocturno inaugural en el parque Leoncio Vidal, hasta el domingo 30 de agosto.

La presente edición, que Cuba dedica a Rusia como país invitado y a Marilyn Bobes y José Bell, tendrá en Villa Clara como Presidente del honor al escritor Alberto Rodríguez Copa. 

Sesionará el Programa Principal en "La Luna naranja"; el Literario en el Centro de promoción Cultural Latinoamericano; el Pabellón infantil "Tesoro de papel" en la Casa de Cultura "Juan Marinello"; y el Juvenil en el Café literario. 

La Sala "René Batista" radicará esta vez en la Galería Luis Estévez #9; el Programa Cuba Digital en el Centro de promoción "Sigfredo Ariel"; y el Programa de la UNEAC en su Foro Agesta.

También organizan actividades de extensión a las comunidades. 

El proyecto "Nuestra historia" tendrá su sede en la Sala Caturla viernes y sábado en doble sesión, mientras citas especiales serán "La hora de la Verdad", en La Luna Naranja; "Otro discurso de Eva" y "El ojo milenario", ambos en el Parque Leoncio Vidal. 

A las presentaciones de títulos se unirán poetas y repentistas, los Tríos "Palabras" y "D'lirio"; Yatzel Rodríguez y Liane Pérez, y para el cierre de la Feria el domingo en la mañana, anuncian la presentación del Guiñol de Santa Clara, la trovadora Yeni Turiño y la Camerata estudiantil "Néstor Palma". 

Novedades editoriales tanto impresas como en formato digital podrán adquirirse en los diferentes programas de la Feria del Libro 2026, que transcurrirá viernes, sábado y domingo en Santa Clara. 