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UNEAC de Villa Clara con atractiva agenda literaria en Feria del Libro 

UNEAC de Villa Clara con atractiva agenda literaria en Feria del Libro 

Henry Omar Pérez, ACN

Viernes, 28 Agosto 2026 08:53

Con recitales poéticos y un singular torneo de narrativa breve, el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Villa Clara participará activamente en la 34.ª edición de la Feria Internacional del Libro, con un programa diseñado para propiciar el encuentro directo entre la intelectualidad y el público.

Las actividades de la vanguardia artística iniciarán el viernes 28 de agosto a las 10:00 a. m. con el espacio Lecturas bajo la carpa, una jornada dedicada íntegramente a la lírica.

Durante el primer turno compartirán sus versos los reconocidos autores Arístides Vega Chapú, Mariana Enriqueta Pérez, Alejandro Román y Roswell Borges; mientras que a las 11:00 a. m. tomarán la palabra los poetas José Luis Santos, Déborah García, Edelmis Anoceto y Miguel Ángel Tamayo Alba.

Para el sábado 29, las acciones se trasladarán al Foro Agesta de la institución con el evento La ley del mejor esfuerzo, fijado para las 10:00 a. m.

En esta ocasión, la propuesta asumirá un formato dinámico y competitivo centrado en el género del minicuento, donde se enfrentarán dos equipos de narradores: el primero integrado por Lisy García, Eduardo González y Noel Castillo; y el segundo compuesto por Iliana Pérez, Marvelis Marrero y el periodista José Antonio Fulgueiras, todo animado con las improvisaciones de raperos invitados.

Ricardo Riverón Rojas, presidente de la UNEAC en el territorio central, declaró a la ACN que la inserción de la sede en la programación de la gran fiesta de las letras responde al compromiso de mantener un diálogo abierto, plural y dinámico con la comunidad.

Aseguró que esta programación ratifica la voluntad de los creadores villaclareños de continuar enriqueciendo el tejido social desde la cultura, invitando a la familia santaclareña a disfrutar de jornadas marcadas por la diversidad estética y el rigor profesional.