UNEAC de Villa Clara con atractiva agenda literaria en Feria del Libro 

Las actividades de la vanguardia artística iniciarán el viernes 28 de agosto a las 10:00 a. m. con el espacio Lecturas bajo la carpa, una jornada dedicada íntegramente a la lírica.

Durante el primer turno compartirán sus versos los reconocidos autores Arístides Vega Chapú, Mariana Enriqueta Pérez, Alejandro Román y Roswell Borges; mientras que a las 11:00 a. m. tomarán la palabra los poetas José Luis Santos, Déborah García, Edelmis Anoceto y Miguel Ángel Tamayo Alba.

Para el sábado 29, las acciones se trasladarán al Foro Agesta de la institución con el evento La ley del mejor esfuerzo, fijado para las 10:00 a. m.

En esta ocasión, la propuesta asumirá un formato dinámico y competitivo centrado en el género del minicuento, donde se enfrentarán dos equipos de narradores: el primero integrado por Lisy García, Eduardo González y Noel Castillo; y el segundo compuesto por Iliana Pérez, Marvelis Marrero y el periodista José Antonio Fulgueiras, todo animado con las improvisaciones de raperos invitados.

Ricardo Riverón Rojas, presidente de la UNEAC en el territorio central, declaró a la ACN que la inserción de la sede en la programación de la gran fiesta de las letras responde al compromiso de mantener un diálogo abierto, plural y dinámico con la comunidad.

Aseguró que esta programación ratifica la voluntad de los creadores villaclareños de continuar enriqueciendo el tejido social desde la cultura, invitando a la familia santaclareña a disfrutar de jornadas marcadas por la diversidad estética y el rigor profesional.