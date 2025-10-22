Visita presidente cubano municipio de Caibarién (+Fotos)

En su recorrido por la Villa Blanca, Díaz-Canel visitó el centro de elaboración donde funciona la Cooperada Mipyme REMpeZ, S.R.L. & Comercio y Gastronomía, una mipyme surgida en 2021 y redimensionada en 2025. En los predios de la entidad, el mandatario cubano conversó con el colectivo laboral y se interesó por las principales líneas de producción.

Yossel Morrel Castro, responsable del área de ventas, explicó a Vanguardia que el sitio se especializa en la fabricación de pan, galletas, dulces y embutidos. Destacó que las hamburguesas son el producto de mayor demanda. Las producciones se destinan al mercado nacional y se distribuyen en la red de Comercio y Gastronomía. Además, cuentan con contratos para vender a Salud, y otras empresas y sectores como Transporte. Según Morrel Castro, la entidad ha realizado algunas donaciones a hogares maternos y salas de hospitales.

Con 30 trabajadores, REMpeZ ofrece ventas directas a la población desde el propio sitio, con la intención de optar por precios asequibles y cómodos para la canasta básica familiar.

En diálogo con Lázaro Morilla Quintana, titular jefe de la Cooperada, Miguel Díaz-Canel conoció sobre el equipamiento, los modos de cocción y las materias primas empleadas. Además examinó la muestra de productos de exhibición, la comercialización de alimentos y la atención al hombre. El presidente cubano recorrió los locales de elaboración, interactuó con el personal y exhortó a aprender de esta experiencia para que el sector no estatal trabaje en función del desarrollo local.

Bajo el lema «Soñando un futuro», el colectivo de REMpeZ se encuentra inmerso en un encadenamiento con el PDL caibarienense Producciones L&J. Mediante un proceso gradual y con el auspicio del Gobierno, se aspira a la exportación como meta final. Ello incluye la creación de una marca propia y la adquisición de un equipamiento más competitivo a nivel de mercado internacional.

Igualmente, en esta jornada Díaz-Canel recorrió la Empresa Pesquera Industrial de este territorio.

Con información de Vanguardia y Radio Caibarién

🗣️| El mandatario sostuvo un diálogo con los pescadores y directivos que le comentaron sobre dos necesidades de la entidad productiva: una inversión para la planta de hielo y la puesta en marcha del centro de procesamiento de la esponja, que hoy se exporta como materia prima. pic.twitter.com/JlxruWQo2H — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) October 22, 2025

Intercambio tras visitar objetivos económicos en Remedios y Caibarién

Tras culminar su recorrido por los municipios villaclareños de Remedios y Caibarién, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central, evaluaron junto a directivos de la provincia los resultados de la visita a los principales objetivos económicos y sociales.

La vida interna del Partido y la política de cuadros, así como las estrategias que se desarrollan en ambos territorios para sumar integrantes a la estructura, devino urgencia en el encuentro, así como la necesaria atención a los jóvenes, al funcionamiento de la UJC en los centros laborales y al quehacer de las organizaciones políticas y de masas en sentido general.

Foto: Ramón Barreras.

Morales Ojeda recordó que a las nuevas generaciones hay que motivarlas, sobre todo por el potencial que representan para el desarrollo del país.

A la reunión conclusiva asistieron Susely Morfa González, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, así como Milaxy Yanet Sánchez Armas, gobernadora de la provincia.

Odelvis Luis Vázquez y Ovidio Gómez González, secretarios del Partido en los municipios de Caibarién y Remedios, respectivamente, expusieron temas como la situación sanitaria, la recogida de desechos sólidos, la atención a la militancia, la vinculación y atención a centros de salud por parte de las empresas del territorio, en especial el Mintur y Gaviota, así como la producción de alimentos, el acopio y la entrega de leche a la industria.

Con información de Mailé Hernández Grave de Peralta.