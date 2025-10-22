Recorre Díaz-Canel sitios de interés económico en Remedios (+Fotos)

Acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, el mandatario cubano conversó con el productor Abel González López.

La integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora provincial, Milaxy Yanet Sánchez Armas, así como las máximas autoridades del municipio de Remedios acompañaron igualmente al presidente Díaz-Canel.

En 13 hectáreas de tierra el campesino Abel González López cosecha guayaba, limón, naranja, mamey, plátano, frutabomba, aguacate, carambola y otros cultivos.

Entre los destinos de sus producciones destacan: el Sistema de Alimentación a la Familia (SAF) del Consejo Popular San Salvador, los hogares maternos, los hogares de ancianos de esta comunidad así como cuatro hoteles de Cayo Santamaría y una escuela del municipio de Caibarién.

Asimismo, esta finca de la Octava Villa de Cuba se beneficia de los proyectos: Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de Conocimiento para la seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba (CONSAS) y Autoabastecimiento Local para una Alimentación sostenible y sana más conocido como ALASS.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez también llegó este miércoles a la Fábrica de Conservas y Vegetales Los Atrevidos, en Remedios, como parte de su recorrido por este municipio de Villa Clara.

En la unidad productiva, Díaz-Canel se interesó por los indicadores económicos, el estado actual de la plantilla, y la organización de los turnos de trabajo acorde a la compleja situación energética que vive el país.

Acompañado por el secretario de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido, Doctor Roberto Morales Ojeda; así como por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Villa Clara; el presidente cubano recorrió áreas fabriles de la industria de conservas e intercambió con trabajadores del lugar.

Elogió el buen estado de preservación de la tecnología de la fábrica remediana, e indagó por el abastecimiento de materias primas para procesar, obtenidas mediante encadenamientos con unidades básicas de producción cooperativa, fincas, y otras formas productivas de la agricultura.

Carlos Armado García Vergara, director de la Fábrica de Conservas y Vegetales "Los Atrevidos", explicó al presidente cubano otros detalles de la dinámica fabril de esa industria, fundada en el año 1930, y que hoy logra distribuir un salario medio de 12 400 pesos.

Los Atrevidos procesa actualmente conservas a base de tomate, aunque mantiene entre sus líneas productivas dulces en almíbar, cremas de frutas y conservas de vegetales.