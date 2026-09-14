UCLV abre las puertas al curso 2026-2027

Ya inició el curso para los alumnos de primer año en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, trascendió en un emotivo acto de bienvenida efectuado en el teatro de la casa de altos estudios del centro de Cuba.

El Doctor en Ciencias Luis Antonio Barranco Olivera, rector, en sus palabras de bienvenida, a nombre del Consejo de Dirección, enfatizó que, en este curso, en condiciones extremadamente complejas para el país, se mantendrán las clases en las tres sedes, la Central, la Pedagógica Félix Varela, y la del Deporte Manuel “Piti” Fajardo, mientras que abrirán sus puertas los doce centros universitarios municipales, así como la sociedad interfaz de ciencia y tecnología, entre otros.

«Este momento trascendental en circunstancias difíciles para el país marca el inicio de un camino en que podrán materializar sueños y aspiraciones porque la universidad no es solo de aprendizaje, es un espacio de encuentro, diálogo, superación, un período que nos desafía a mantener la excelencia académica y el rigor científico que caracteriza a la institución a lo largo de décadas», dijo Barranco.

Con rasgos muy diferentes, este curso será semipresencial por las difíciles condiciones electroenergéticas del país, y la carencia de otros recursos. El 28 de septiembre inicia el período académico para el resto de los años.

Por otra parte, el período lectivo se ha organizado en tres bloques, uno para el primer año, que comienza este 14 de septiembre; otro para el terminal, del 2 al 27 de noviembre y un tercer bloque para los años intermedios del 11 de enero al 5 de febrero del próximo año.

De esa manera, todos los alumnos tendrán la oportunidad de recibir clases presenciales en la institución durante cuatro semanas en dos momentos del curso, y así, evacuar dudas con sus profesores y completar los compromisos con las asignaturas pendientes.

A propósito, el máximo dirigente de la casa de altos estudios villaclareña significó: «Este curso 2026-2027 está caracterizado por la impartición de 50 carreras universitarias, y seis cursos de ciclo corto, ingresarán 2 mil 651 estudiantes, de ellos 1341 del curso diurno, 948 por encuentro y a distancia y 34 en los programas de ciclo corto»

Entre otros datos aclaró que “el claustro está conformado por 1463 docentes e investigadores, entre los cuales hay 156 recién graduados con categoría de instructores, de los profesores a tiempo completo el 41,54 % son doctores en ciencias, un 64,56 % del claustro está integrado por doctores o masters y el 65,2 % tiene categoría superior de profesor titular y auxiliar».

Barranco Olivera encomió el sacrificio y sentido de pertenencia de los dirigentes de la Universidad, el claustro, el resto de los trabajadores, alumnos y familiares, quienes asumen un alto reto para comenzar este semestre en condiciones muy complejas, pero sin renunciar a la encomienda principal de la institución, la formación de nuevos profesionales para la región central del país.

Y agregó el rector que «es necesario poner la moda de la virtud y a ella se llega a través del conocimiento como herramienta poderosa para la vida social, como advertía el Héroe Nacional José Martí, quien convocó a los jóvenes a aprovechar todas las oportunidades que les brinda su tránsito por esta Universidad».

Más adelante dijo a los jóvenes: «En esta casa de altos estudios cada uno de ustedes tiene la oportunidad de dejar una huella profunda en el futuro que estamos construyendo juntos. Saludemos este nuevo curso con la convicción de que nuestras conquistas, virtudes y logros podrán más que nuestros problemas, para ello hay mucho que hacer, trabajar y estudiar, somos herederos de una tradición de Excelencia que nos impulsa a seguir adelante, disfruten su estancia universitaria, disfruten cada momento, que en este viaje por el conocimiento y el crecimiento personal encuentren avidez por el aprendizaje, pasión por la investigación y vocación de servicios, caminemos juntos por un futuro donde nuestras acciones y pensamiento contribuyan al bienestar de nuestra sociedad, que este año sea un viaje lleno de logros y aprendizajes significativos, a todos les deseamos muchos éxitos».

Abel Alejandro Pérez, presidente en funciones de la Federación Estudiantil Universitaria habló en nombre de quienes se forman en las aulas de este campus universitario y reciben con los brazos abiertos a la nueva hornada de alumnos.

En sus palabras señaló: «Sé que no será un curso normal, viviremos los molestos apagones, problemas del agua, comida y transporte, pero esos problemas se quedan cortos en los próximos cuatro años, en los que conocerán amistades de toda la vida, el primer amor, los buenos profesores, los Juegos Criollos, el Orbis, los baños en el río y la piscina, la Sala de Historia, las noches de recreación y todos esos espacios que nos unen y nos forman. También sé que por ahora serán cuatro semanas, les digo que la aprovechen al máximo, y que confíen en que juntos podremos retomar la vida universitaria en su presencialidad. No olviden que ser estudiante de la UCLV es honor, prestigio y orgullo ante el mundo».

«Ser uceleviano es ser de excelencia y tenemos que pensar ser mejores en nuestras carreras valoren a sus profesores que los formarán como hombres de bien, y lleven consigo el ímpetu del Dr. Honoris causa de esta institución, Ernesto Che Guevara, cuenten con el consejo de la FEU que hoy represento, sepan que en cada uno de nosotros tiene un amigo, la FEU-UCLV es un único equipo», concluyó.

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