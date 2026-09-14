Nuevos rostros en el campus: el regreso de la vida universitaria (+Fotos y Video)

La UCLV vivió este lunes un amanecer diferente, distante del sosiego de hace apenas unas semanas.

Después de varios meses de silencio en el campus universitario, regresaron la alegría y la emoción expresadas en cientos de rostros que llegan para un nuevo comienzo.

La víspera algunos cargaban sus maletas y mochilas, otros conversaban con el compañero de cuarto, muchos quedaban asombrados por la grandeza de la Universidad...

Quizás no imaginan que este día los marcará de por vida y que, al cabo de los años, extrañarán su «alma mater», su casa grande, como a ningún otro lugar.

La UCLV abre sus puertas a los estudiantes de nuevo ingreso para el inicio del curso académico 2026-2027, un anhelo convertido en certeza gracias al empeño de tantos.

El rector Dr. C. Luis Antonio Barranco Olivera, compartió su mensaje a propósito del inicio, este 14 de septiembre, del primer bloque de docencia presencial para los estudiantes de primer año.

«¡Bienvenidos al campus universitario, muchachos! Disfruten la experiencia de estudiar en una universidad de Excelencia, innovadora, plural y nuestra».

A pesar del complejo contexto nacional, la UCLV ratifica a los estudiantes y sus familias que se han adoptado las medidas pedagógicas y organizativas para que la formación académica siga cumpliendo los estándares de calidad de una institución de Excelencia.

En tanto, Ramiro Pérez Vázquez, secretario general de esta casa de altos estudios, declaró que la matrícula de nuevo ingreso supera los dos mil estudiantes, de los cuales mil 375 pertenecen al curso diurno y 951 al curso por encuentro, mientras que la cifra total de estudiantes en todas las modalidades de estudio supera los ocho mil 500.

UCLV informa sobre aseguramientos de transporte para estudiantes de Santa Clara

La dirección de la UCLV informó las alternativas de transporte, disponibles desde este lunes 14 de septiembre, para los estudiantes de nuevo ingreso de Santa Clara que comienzan el primer bloque de docencia presencial correspondiente al curso 2026-2027.

El tren universitario saldrá a las 7:30 a. m. desde la terminal de ferrocarril hasta el andén de la UCLV y retornará a las 4:30 p. m. en recorrido inverso. Su precio será de 20 pesos.

Un ómnibus Transmetro saldrá a las 7:20 a. m. desde la terminal de la ruta 3 (en el avión). Su precio será de 20 pesos.

Existirá disponibilidad de ómnibus urbanos con salida desde la terminal del reparto José Martí, así como de otros desde la ruta 3. Su precio será de 50 pesos.

Con información de Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas y ACN