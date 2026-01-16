Tributo en Villa Clara: santaclareños rinden homenaje a combatientes cubanos caídos en Venezuela (+Audio, Video y Fotos)

Una vez más, Villa Clara y Cuba visten de luto y dignidad (+Audio)

🇨🇺 Miles de santaclareños se congregan en las avenidas aledañas al Parque Vidal para llegar hasta el Museo de Artes Decorativas a rendir tributo a los 32 cubanos caídos en el cumplimiento del deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela. #HonorYGloria pic.twitter.com/5RfYEYLMyK — CMHW La Reina Radial del Centro (@radiocmhw) January 16, 2026

El homenaje del pueblo desbordó la céntrica plaza, aunque el dolor se refleja en la sienes, la jornada también, es de honor y gloria: «Por esta tierra libre, estamos dispuestos a dar la vida», coincidieron muchos de los asistentes a la solemne ceremonia.

Villaclareños honran a héroes y mártires caídos en la hermana Venezuela

En el horizonte hay silencio, una madre abraza fuerte a su hijo, un joven aprieta en sus manos la bandera de la estrella solitaria, por instantes se escuchan aplausos que interrumpen la quietud del espacio, una gigantografía del emblema rojo y negro ondea en el edificio más alto.

🇨🇺 En #SantaClara, el pueblo desbordó el céntrico Parque Vidal. Aunque el dolor se refleja en los rostros, la jornada es de honor y gloria #CubaHonra pic.twitter.com/Exl0eKmACB — CMHW La Reina Radial del Centro (@radiocmhw) January 16, 2026

«Desde esta tierra guevariana y fidelista rindamos tributo merecido a los héroes caídos en combate, y que nuestras lágrimas y nuestro dolor reafirmen el respeto y el eterno compromiso de mantenernos firmes, luchando por la patria, que es la mejor manera de honrarlos», dijo la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, ante la multitud que, minutos más tarde, comenzó a rendir tributo frente a los retratos de los compatriotas que ofrendaron sus vidas en defensa de Nuestra América.

La unidad es el arma más poderosa de nuestra Revolución, justamente fue ese principio irrenunciable, el que movió millones de corazones bajo la certeza de que hay palabras que no son solo versos, sino juramentos grabados a fuego en el alma de una nación: «Morir por la patria es vivir».

Durante el mediodía el pueblo de Santa Clara también rindió tributo a los 32 combatientes caídos en la República Bolivariana de Venezuela.

Desde las 3.00 p.m. villaclareños destacados realizaron guardia de honor, en tanto continuaba el desfile de pueblo, como parte del sentido homenaje a los héroes caídos en Venezuela.

Guardia de honor de las máximas autoridades villaclareñas. Foto: Ramón Barreras Valdés.

La última guardia de honor, al filo de las cuatro de la tarde, fue presidida por la primera secretaria del Partido en Villa Clara Susely Morfa González; la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas; el general de brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar Villa Clara; y el coronel Orelvis Fernández Puig, jefe del Ministerio del Interior en esta central geografía.

Villa Clara abrazó a sus héroes en una solemne jornada, marcada por el tributo y el respeto de un pueblo invencible.

A partir de las 4:00 de la tarde, la jornada de Honor y Gloria se extendió a todas las cabeceras municipales de Villa Clara.

En muncipios villaclareños, homenaje a combatientes caídos en Venezuela (+Fotos)