En municipios villaclareños, homenaje a combatientes caídos en Venezuela (+Audio y Fotos)

Quemado de Güines rinde homenaje a los combatientes caídos en defensa de Venezuela

El pueblo de Quemado de Güines se congregó en la tarde de este viernes en el parque municipal José Martí, para rendir un sentido homenaje póstumo a los 32 combatientes cubanos que perdieron la vida en defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

La ceremonia, cargada de dolor y orgullo patrio, estuvo presidida por Boris Luis Herrera Pérez, jefe del departamento de control y ayuda del Comité Provincial del PCC en Villa Clara, la máxima dirección del Partido y el Gobierno en el territorio, acompañados de combatientes internacionalistas del municipio.

Durante el acto, se destacó que para estos héroes, Venezuela no fue una tierra distante, sino la prolongación natural de su propia Patria. En un momento de gloria y solemne reflexión, se reafirmó que Cuba no claudica en sus principios, aunque defender la dignidad y la solidaridad con los pueblos hermanos pueda exigir el pago de un precio tan alto y doloroso como el de la vida misma.

Fotos: Daniela Beatriz Artiles Rivero

El acto fue más que un tributo a los caídos; se convirtió en un momento de profunda reafirmación patriótica para cada uno de los quemadenses presentes, quienes renovaron su compromiso con los ideales por los que lucharon sus compatriotas.

Este viernes 16 de enero, toda Cuba rinde tributo a los 32 combatientes caídos en defensa de la soberanía de la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Homenaje póstumo y acto de reafirmación revolucionaria en Encrucijada

En un acto de reafirmación revolucionaria, el pueblo de Encrucijada junto a las autoridades políticas, gubernamentales, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, rindieron tributo a los 32 combatientes caídos en defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Idalsis Fabre Machado, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Encrucijada, destacó que el sacrificio de los caídos ratifica que el antiimperialismo y el internacionalismo no son consignas, sino parte esencial de la identidad revolucionaria del pueblo cubano.

"Nuestros compatriotas cumplieron dignamente con su deber. Fieles al compromiso de defender la seguridad y la soberanía de un pueblo hermano. Estos son los hijos de esta tierra rebelde y mambisa, los que enaltecen cada día la honra y el prestigio de una isla invencible que no se doblegará jamás", añadió.

En nombre de la juventud encrucijadense, se expresó el compromiso de honrar la memoria de los caídos con lealtad a la Revolución y firmeza ideológica. "La juventud se inclina con respeto ante ellos. Prometemos que su sacrificio no fue en vano. Nuestra juventud recoge sus banderas y las lleva con orgullo. Su ejemplo nos inspira a ser mejores, a no rendirnos, a no claudicar, a mantener viva la esperanza".

Desde la tierra natal de Jesús Menéndez Larrondo y los hermanos Santa María, el mensaje final fue claro: "Descansen en paz, héroes eternos de la patria agradecida. La juventud les honra, les recuerda y les promete que su ejemplo será imperecedero". / Lianett Hurtado Mateo, CMHW.

Encrucijada: Los cubanos pertenecemos a la estirpe de los que no se doblegan ni dejan vencer. Nuestros héroes merecen el honor y la gloria. La Patria os contempla orgullosa. Foto tomada del Portal del Ciudadano Soy Villa Clara.

En Cuba nuestra determinación es firme, somos un pueblo de Patria o Muerte. Así lo ratificó el pueblo de Sagua la Grande. Foto tomada del Portal del Ciudadano Soy Villa Clara.

Tributo en Villa Clara: santaclareños rinden homenaje a combatientes cubanos caídos en Venezuela (+Audio, Video y Fotos)