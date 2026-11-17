Damián Jiménez Santí, director técnico de la entidad, informó que, tras la culminación de los trabajos de alta complejidad en el sistema soterrado, el servicio comenzó a retornar de manera gradual durante el transcurso de la madrugada a las zonas afectadas.

El directivo valoró el desempeño de los linieros y especialistas, quienes laboraron de manera ininterrumpida durante varias horas en condiciones difíciles para sustituir los conductores y las copas dañadas en la línea de alta tensión.

La interrupción del suministro, que se prolongó hasta el cierre de la jornada dominical, comprendió a los circuitos 166 (Condado), 167 (Virginia), 28 (Monumento Che), 168 (Condado-XX Aniversario), 169 (Condado), 170 (José Martí) y 171 (Los Caneyes).

Jiménez Santí reiteró el agradecimiento a la población por la comprensión mostrada ante la magnitud de la falla técnica y aseveró que la empresa mantiene el monitoreo constante sobre los componentes reparados para garantizar la estabilidad de la red.