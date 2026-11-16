Al filo de las seis de la tarde, avanzan los trabajos para solucionar la avería, y de no ocurrir imprevistos mayores, «estimamos que en el transcurso de esta noche y durante la próxima madrugada podamos restablecer el servicio, de manera escalonada, en los siete circuitos afectados en zonas del Condado, Virginia y el reparto José Martí».

Así precisó a CMHW La Reina Radial del Centro Carlos Benavides Navarro, director de la entidad en el territorio.

El funcionario aseguró que en el lugar se disponen de todos los recursos para cambiar conductores pesados, de difícil manipulación, desde un dispositivo del transformador principal hasta la barra de alimentación de la subestación.

Como se ha informado, la avería afecta a los circuitos 166, 167, 168, 169, 28, 170 y 171.