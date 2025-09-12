Recorre Valdés Mesa polo arrocero de la costa norte villaclareña 

Yanelis Saborido Pérez, directora de la Empresa Agroindustrial de Granos "Emilio Córdova" de ese territorio, explicó que en la presente campaña lograron sembrarse 1150 hectáreas de las 5000 que existen en las fértiles tierras de la costa norte.

«Aun en medio de la intensa sequía que afecta el cultivo de arroz, hemos cosechado 6010 toneladas este año. Continuamos con el movimiento de tierra y concentramos todos los esfuerzos en este polo para sembrar otras 2000 ha en la campaña de frío», dijo Saborido Pérez al dialogar con Valdés Mesa.

Durante el encuentro, la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez, explicaron la estrategia que se ha puesto en marcha para llevar el agua al Canal Magistral del Piñón, desde la presa Alacranes.

«Las obras ingenieras que se acomenten hoy en la toma #1 del embalse permitirán disponer de 30 millones de metros cúbicos para que en la arrocera de Encrucijada no se detenga la siembra de un alimento altamente demandado por el pueblo», subrayó Morfa González.

El vicepresidente insistió en la necesidad de apostar por variedades más resistentes a la sequía, al tiempo que explicó que para el 2027 el país debe acercarse a los niveles de consumo que demanda.

El también miembro del Buró Político indagó por la maquinaria y la logística de la mayor empresa productora del cereal en predios villaclareños.

«Nosotros no tenemos problemas con la maquinaria, contamos con 39 cosechadoras, 91 rodillos que nos garantizan toda la campaña, incluso, podemos apoyar a otras provincias como hemos hecho en varias oportunidades. Lo importante es producir para nuestra gente», aseguró Yanelis Saborido, al frente de la Empresa Agroindustrial de Granos "Emilio Córdova", de Encrucijada, un municipio que está a punto de concretar el autoabastecimiento de un renglón imprescindible para la economía nacional.

