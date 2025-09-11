Constata Valdés Mesa labores de la terminación del Complejo Industrial LABIOFAM Villa Clara

Así explicó en la tarde de este jueves, al vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, Raydel Valdés Ponce, director de la UEB villaclareña.

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, acompañaron al también miembro del Buró Político durante el recorrido por la moderna planta, la cual cuenta con el financiamiento del Banco de Desarrollo Chino, según trascendió en el encuentro.

Esta industria del centro del país puede cubrir las demandas actuales de bioproductos para la región de Latinoamérica y el Caribe y el continente africano, además de convenios en cuanto a transferencia tecnológica, un aporte importante en materia de importación para la economía nacional.

Con una capacidad de producción de 6 millones de litros de caldo fermentado, lo cual equivale a una producción de 360 kg de productos sólidos diarios.

«El Complejo Industrial LABIOFAM de Villa Clara, resulta estratégico para la agricultura, llevamos muchos años explotando los suelos, y estas plantas van a ofrecer una gran solución, al potenciar la agroecología, lo cual ofrece valor añadido a cultivos sin tratamiento químico», subrayó el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa.