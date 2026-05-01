Primero de Mayo en Villa Clara: La Patria se defiende (Cobertura especial)

Bajo el ardiente sol de la cubanía, miles de villaclareños tomaron la Avenida de los desfiles este Primero de Mayo.
La mirada siempre victoriosa del Comandante Ernesto Che Guevara acompañó a un pueblo que jamás se rinde.
La vicepresidenta del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular Ana María Mari Machado, encabezó la fiesta del proletariado en esta central geografía, presentes además, el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz, la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González, la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas y Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en en predios villaclareños.
El doctor Tomás Fermín Pérez Rodríguez y Jorge Luis Rodríguez Araujo, quienes hace solo unas horas, recibieron de manos del presidente Díaz-Canel, el título de Héroes del Trabajo de la República de Cuba, rindieron homenaje al Guerrillero Heroico y al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario. Rosas rojas y blancas que también simbolizan patriotismo e historia.
Con información de Oscar Salabarría Martínez
La Patria se defiende
Cientos de trabajadores villaclareños de los sectores de la economía y los servicios, en compañía de sus familiares, se dieron cita en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara de Santa Clara, para celebrar el Día del Proletariado Mundial y patentizar su apoyo incondicional a la Revolución, en defensa de las conquistas alcanzadas a lo largo de 67 años de intenso bregar en la construcción de un estado de justicia y equidad.
Con el lema La Patria se defiende, los villaclareños dieron muestras de unidad, con el compromiso irrevocable de defender el proyecto social cubano en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Organizados por bloques, los colectivos obreros marcharon por la Avenida de los Desfiles por la paz y contra las amenazas imperiales que pretenden doblegar al pueblo cubano con un cerco energético, dispuesto a luchar si fuera necesario en defensa de su soberanía y autodeterminación, informa Idalia Vázquez Zerquera.
Desde las primeras horas del día, CMHW La Reina Radial del Centro transmitió en vivo todos los detalles de esta gran movilización.
¿Cómo desfilaron los villaclareños en la plaza del Che?
El sindicato de Civiles de la Defensa resultó el primero en desfilar en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara, y cerraron los trabajadores de Cultura.