Primero de Mayo en Villa Clara: La Patria se defiende (Cobertura especial)

Bajo el ardiente sol de la cubanía, miles de villaclareños tomaron la Avenida de los desfiles este Primero de Mayo.

Primero de Mayo en Villa Clara. Foto: Beatriz Hernández García.

La mirada siempre victoriosa del Comandante Ernesto Che Guevara acompañó a un pueblo que jamás se rinde.

Foto: Arelys María Echeverría Rodríguez

La vicepresidenta del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular Ana María Mari Machado, encabezó la fiesta del proletariado en esta central geografía, presentes además, el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz, la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González, la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas y Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en en predios villaclareños.

Encabezaron la conmemoración en Villa Clara la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular Ana María Mari Machado; el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz; la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia Susely Morfa González; así como la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas. Foto: Beatriz Hernández García.

El doctor Tomás Fermín Pérez Rodríguez y Jorge Luis Rodríguez Araujo, quienes hace solo unas horas, recibieron de manos del presidente Díaz-Canel, el título de Héroes del Trabajo de la República de Cuba, rindieron homenaje al Guerrillero Heroico y al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año de su centenario. Rosas rojas y blancas que también simbolizan patriotismo e historia.

Con información de Oscar Salabarría Martínez

Primero de Mayo en Villa Clara. Foto: Osdany Meriño González.

La Patria se defiende

Cientos de trabajadores villaclareños de los sectores de la economía y los servicios, en compañía de sus familiares, se dieron cita en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara de Santa Clara, para celebrar el Día del Proletariado Mundial y patentizar su apoyo incondicional a la Revolución, en defensa de las conquistas alcanzadas a lo largo de 67 años de intenso bregar en la construcción de un estado de justicia y equidad.

Primero de Mayo en Villa Clara. Foto: Osdany Meriño González.

Con el lema La Patria se defiende, los villaclareños dieron muestras de unidad, con el compromiso irrevocable de defender el proyecto social cubano en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la CTC en Villa Clara, convocó a marchar unidos por la Patria. Foto: Beatriz Hernández García.

Organizados por bloques, los colectivos obreros marcharon por la Avenida de los Desfiles por la paz y contra las amenazas imperiales que pretenden doblegar al pueblo cubano con un cerco energético, dispuesto a luchar si fuera necesario en defensa de su soberanía y autodeterminación, informa Idalia Vázquez Zerquera.

Primero de Mayo en Villa Clara. Foto: Osdany Meriño González.

Primero de Mayo en Villa Clara. Foto: Beatriz Hernández García.

Primero de Mayo en Villa Clara. Foto: Osdany Meriño González.

Desde las primeras horas del día, CMHW La Reina Radial del Centro transmitió en vivo todos los detalles de esta gran movilización.

Amanece este Primero de Mayo en el centro de Cuba. Foto: Beatriz Hernández García.

La Radio y TV de Villa Clara transmiten desde la Plaza del Che. Foto: Beatriz Hernández García.

En la Plaza del Che, otra demostración de amor a Cuba este Primero de Mayo. Foto: Beatriz Hernández García

¿Cómo desfilaron los villaclareños en la plaza del Che?

El sindicato de Civiles de la Defensa resultó el primero en desfilar en la Plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara, y cerraron los trabajadores de Cultura.

¿Ya sabes dónde se ubicará tu sindicato en el desfile de este Primero de Mayo? Foto: Vanguardia

Con la Radio Cubana este Primero de Mayo