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Con la Radio Cubana este Primero de Mayo
La Radio y TV de Villa Clara transmiten desde la Plaza del Che. Foto: Beatriz Hernández García

Con la Radio Cubana este Primero de Mayo

Portal de la Radio Cubana

Viernes, 01 May 2026 05:48

Algo único en Cuba, tal como lo constituye el propio evento por su masividad y colorido, es la celebración del Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Desde el punto de vista comunicacional, es también todo un suceso que mueve y “conecta” a la nación. Parte exclusiva de esa dinámica resulta la cobertura mediática que recibe, donde la Radio siempre sobresale por su papel acompañante y movilizador en tiempo real.

Se trata de una jornada cuya preparación comienza en cada emisora muchos días antes, diseñada para enaltecer al proletariado en la celebración más popular y reconocida a través de los años. Para lograrlo, se acometen cambios sustanciales en la programación, ponderando el protagonismo de la clase trabajadora.

Durante el acto central y el subsiguiente desfile que acontece en la capital, y de manera simultánea en todas las provincias, cada emisora —desde las nacionales hasta las provinciales y municipales— transmite los detalles de manera instantánea, minuto a minuto.

Este Primero de Mayo acontece en Cuba en un contexto atípico y complejo, pero cuenta, como siempre, con el tradicional apoyo de la centenaria Radio Cubana. Así, cada una de las 100 emisoras y sus radialistas “marcharán” también junto a los que desfilarán por la Patria.

Precedido en esta oportunidad por el proceso popular #MiFirmaPorLaPatria, en medio de un criminal cerco energético, Bloqueo y amenazas de agresión imperial, el pueblo dará su más firme apoyo a la Revolución y su voz se escuchará multiplicada a través del éter y el ciberespacio.

Será una movilización comunicacional por el derecho a informar y ser informados sobre lo que construimos juntos refrendado en la Ley de Comunicación, para que el mensaje de unidad y defensa de la soberanía llegue a cada calle y a cada plaza.

Una vez más, los estudios radiales se trasladan, literalmente, al centro del desfile junto a los trabajadores, porque #LaPatriaSeDefiende también desde el #SonidoParaVer.