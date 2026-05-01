Con la Radio Cubana este Primero de Mayo

Se trata de una jornada cuya preparación comienza en cada emisora muchos días antes, diseñada para enaltecer al proletariado en la celebración más popular y reconocida a través de los años. Para lograrlo, se acometen cambios sustanciales en la programación, ponderando el protagonismo de la clase trabajadora.

Durante el acto central y el subsiguiente desfile que acontece en la capital, y de manera simultánea en todas las provincias, cada emisora —desde las nacionales hasta las provinciales y municipales— transmite los detalles de manera instantánea, minuto a minuto.

Este Primero de Mayo acontece en Cuba en un contexto atípico y complejo, pero cuenta, como siempre, con el tradicional apoyo de la centenaria Radio Cubana. Así, cada una de las 100 emisoras y sus radialistas “marcharán” también junto a los que desfilarán por la Patria.

Precedido en esta oportunidad por el proceso popular #MiFirmaPorLaPatria, en medio de un criminal cerco energético, Bloqueo y amenazas de agresión imperial, el pueblo dará su más firme apoyo a la Revolución y su voz se escuchará multiplicada a través del éter y el ciberespacio.

Será una movilización comunicacional por el derecho a informar y ser informados sobre lo que construimos juntos refrendado en la Ley de Comunicación, para que el mensaje de unidad y defensa de la soberanía llegue a cada calle y a cada plaza.

Una vez más, los estudios radiales se trasladan, literalmente, al centro del desfile junto a los trabajadores, porque #LaPatriaSeDefiende también desde el #SonidoParaVer.