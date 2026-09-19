Cobertura especial: laboran para restablecer servicio eléctrico en Villa Clara

Persiste baja disponibilidad eléctrica en Villa Clara, pese a gradual recuperación del SEN (4:00 p. m.)

Disponibles en Villa Clara 23 MW, con servicio todos los hospitales de la provincia, menos el de Remedios, que se encuentra en avería y se sostiene con su propio grupo electrógeno.

Continúan con corriente la planta Cloro Sosa de Sagua la Grande, los bombeos de agua Palmarito y Minerva Ochoíta de Santa Clara y los circuitos 162 y 132 de la ciudad capital, en breve también tendrán corriente el 6 y el 39.

Desde las subestaciones solo se ha llegado con energía a los municipios de Caibarién, Remedios, Placetas, Sagua la Grande y Santa Clara.

Villa Clara está enlazada por la línea 220 KV con Cienfuegos y hasta Holguín, la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes 4 ya sincronizó y poco a poco sube carga, lo que posibilitará incrementar la disponibilidad de energía, e intentar rotar los circuitos, la mayoría a oscuras desde antes de la nueva caída total del sistema electroenergético nacional ayer en horas del mediodía.

Circuitos como el 170 del reparto José Martí tuvieron corriente en un momento de esta jornada de sábado, pero volvieron a apagarse por avería.

Fuente de información: José Padrón, jefe de operaciones del Despacho de Carga en la Provincia.

23 MW de disponibilidad al mediodía del sábado (12:00 m.)

Foto: Oscar Salabarría Martínez

Disponibles en Villa Clara 23 MW: con servicio todos los hospitales de la provincia, la planta Cloro Sosa de Sagua la Grande, el sistema de bombeo de agua Palmarito, el circuito 3 de Santa Clara, clave para las comunicaciones, y el 5 y el 17, que garantizan la vitalidad de CUPET para el trasiego de combustibles, así como las operaciones del Despacho de Carga de la Empresa Eléctrica.

Desde las subestaciones solo se ha llegado con energía a los municipios de Caibarién, Remedios, Placetas, Sagua la Grande y Santa Clara, por el momento no es posible rotar circuitos.

Ya se logró el enlace con Sancti Spíritus, un paso imprescindible para avanzar hacia el oriente cubano y facilitar el paulatino restablecimiento del SEN, que volvió a colapsar en horas del mediodía de ayer.

Como fue informado, Villa Clara está conectada desde esta mañana con Cienfuegos por la línea 220 KV, sincronizados, además, cinco de los 11 parques solares del territorio, que operan con limitaciones.

Se ratifica que se intentará ofrecer servicio en Santa Clara a la línea que alimenta el bombeo de agua Minerva-Ochoíta.

Fuente de información: José Padrón, jefe de operaciones del Despacho de Carga en la Provincia.

Con servicio un reducido número de circuitos en Santa Clara, Sagua la Grande y Placetas (9.40 a. m.)

Sincronizados dos de los 11 parques solares de Villa Clara: Cumbre en Placetas; y Batalla de Santa Clara, en la zona de Antón Díaz. Ello permitirá llegar con energía a subestaciones de varios municipios de la província.

Por el momento solo existe carga servida en una reducida cantidad de circuitos de Santa Clara, Sagua la Grande y Placetas.

Se intentará ofrecer servicio en Santa Clara a la línea que alimenta el bombeo Minerva-Ochoíta, y cuando aumente la disponibilidad sucederá lo mismo con la conductora de agua Palmarito.

Fuente de información: José Padrón, jefe de operaciones del Despacho de Carga en la Provincia.

Villa Clara con disponibilidad de 20 MW (9:00 p. m.)

Ingeniero Yanosky Hernández, al frente del Despacho de Carga en Villa Clara. Foto: Abel Falcón Curí

Ya existe enlace por la línea 220 kV entre Cienfuegos y Villa Clara

Disponibles en la provincia 20 MW, con servicio en Santa Clara los circuitos de la subestación Gran Panel: 166, 167, 168 de las zonas del Condado y Virginia, una carga estabilizadora.

Por el momento resulta imposible establecer rotación de circuitos.

Tiene corriente el Hospital de Sagua La Grande con la activación de varios motores de su emplazamiento de generación distribuida. Hace unos minutos también fueron alumbrados los hospitales de Santa Clara.

Trascendió además que ya se llegó con energía a Placetas, clave para avanzar hacia el Oriente cubano y facilitar el paulatino restablecimiento del SEN.

Fuente de información: Ingeniero Yanosky Hernández, al frente del Despacho de Carga en Villa Clara

Así amanece Villa Clara tras la nueva caída del SEN

Todos los circuitos de la provincia continúan a oscuras, tras el nuevo colapso del sistema electroenérgetico nacional en horas del mediodía de ayer.

El ingeniero Yanosky Hernández, al frente del Despacho de Carga en la provincia, dijo que por problemas técnicos no logró estabilizarse anoche el pequeño microsistema o isla habilitado en Santa Clara.

En breve iniciaremos el arranque de cinco motores del emplazamiento de la generación distribuida de Sagua la Grande para ofrecer servicio a su hospital, e intentar desde allí llegar con energía a la capital provincial», afirmó Hernández.

Añadió que de tener éxito esa maniobra la prioridad sería la red hospitalaria, que desde la caída total del SEN funciona con sus propios grupos electrógenos.

El funcionario indicó que se espera en el transcurso del día lograr el enlace con Cienfuegos, y ratificó que por una avería siguen paralizadas las operaciones en la hidroelétrica Hanabanilla.

Debido a una avería, la Hidroeléctrica Hanabanilla no ha podido aportar energía para la recuperación eléctrica luego de la caída del SEN del viernes último. Foto: Tomada de Vanguardia.

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