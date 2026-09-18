Cobertura especial: actualización de la situación electroenergética en Villa Clara

Villa Clara prepara condiciones para habilitar su microsistema, según los protocolos establecidos ante la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En esta ocasión las operaciones se hacen más complicadas porque la Hidroeléctrica Hanabanilla no puede tributar energía debido a una avería, informó en CMHW durante un contacto informativo especial el colega Abel Falcón Curí.

En declaraciones al periodista, la gobernadora Milaxy Sánchez Armas declaró que en este momento los hospitales de Villa Clara, incluidos los ubicados en los municipios de Placetas, Sagua la Grande, Caibarién y Remedios, funcionan con sus grupos electrógenos.

Hora de actualización: 4:30 p. m.