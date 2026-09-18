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Cobertura especial: actualización de la situación electroenergética en Villa Clara
Foto: Oscar Salabarría Martínez/ Archivo

Cobertura especial: actualización de la situación electroenergética en Villa Clara

Abel Falcón Curí y Redacción digital CMHW

Viernes, 18 Septiembre 2026 18:41

Ante la nueva caída del SEN, CMHW ofrece actualizaciones periódicas sobre el panorama energético en la provincia.

Villa Clara prepara condiciones para habilitar su microsistema, según los protocolos establecidos ante la caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En esta ocasión las operaciones se hacen más complicadas porque la Hidroeléctrica Hanabanilla no puede tributar energía debido a una avería, informó en CMHW durante un contacto informativo especial el colega Abel Falcón Curí.

En declaraciones al periodista, la gobernadora Milaxy Sánchez Armas declaró que en este momento los hospitales de Villa Clara, incluidos los ubicados en los municipios de Placetas, Sagua la Grande, Caibarién y Remedios, funcionan con sus grupos electrógenos.

Hora de actualización: 4:30 p. m.