La alegría del 26 en Villa Clara

«Este es un resultado de pueblo, de nuestra gente trabajadora que ha sabido saltarse el bloqueo a la cubana, por eso en primer lugar, tenemos que reconocer a quienes no se han dejado vencer por el genocida cerco petrolero impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos contra los cubanos y cubanas».

«La admiración y respeto para quienes siguen “empujando un país” como dijo el poeta, para quienes desde el surco, la construcción, las aulas, los hospitales, centros de ciencia, deporte y cultura, jamás han se han rendido ante presiones y amenazas», subrayó la secretaria.

Reconoció, especialmente, al sector de la Salud, que que ha logrado disminuir la tasa de mortalidad infantil hasta 6.9 por cada mil nacidos vivos, y mantiene en cero la mortalidad materna.

Asimismo, ponderó los resultados del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, el Turismo, el esfuerzo de los agropecuarios y particularmente el de los tabacaleros que marchan entre la vanguardia del país.

Morfa González agradeció a todos los actores de la economía por el apoyo incondicional a cada obra que hoy se impulsa en Villa Clara, muchas de ellas, muy sensibles, como las grandes inversiones en los centros asistenciales, la iluminación de calles, parques y avenidas con tecnología solar, los gestos solidarios que ha llevado paneles solares a casas de niños y niñas, de ancianos, a policlínico, hogares maternos y de abuelos.

Insistió en que el protagonista de cada reto, de cada trasformación, de cada batalla cotidiana, es el pueblo: «Celebremos este resultado con la convicción de no rendirnos jamás», finalizó.