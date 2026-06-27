Pinar del Río, sede del Acto Central Nacional por el 26 de Julio

En medio de un escenario complejo, marcado por las numerosas limitaciones que impone la política de asfixia del Gobierno de Estados Unidos en la vida cotidiana del pueblo cubano, el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba acordó otorgar a la provincia de Pinar del Río la Sede del Acto Central Nacional con motivo del 26 de julio, aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En los últimos años este territorio muestra resultados en el cumplimiento de las principales tareas en los ámbitos político, económico y social, con el protagonismo de los trabajadores de la producción y los servicios, campesinos, intelectuales, jóvenes y otros sectores de la sociedad pinareña.

La provincia prioriza el cumplimiento del Programa Económico y Social del Gobierno, el Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado, con impactos en los ingresos en divisas por exportaciones. Es un territorio superavitario y disminuye el número de empresas con pérdidas.

En la esfera agropecuaria cuenta con un sistema de trabajo que le ha permitido impulsar la producción de alimentos, en estrecho vínculo con los productores, como se corrobora en las campañas de frío y primavera. Logra también agilidad en los trámites del proceso de entrega de tierras en usufructo.

Resalta por el desarrollo de la producción tabacalera, el incremento de otros rubros exportables y las producciones del Ministerio de la Industria Alimentaria, rama en la que despliega nuevos encadenamientos con las formas de gestión no estatal. La provincia sobresale por el uso de fuentes renovables de energía y la implementación de otras alternativas para mejorar las condiciones de vida de la población. También se distingue por su labor medioambiental y por el Turismo de naturaleza.

En la esfera social, Pinar del Río exhibe una mortalidad infantil de 4, 4 por cada mil nacidos vivos y no reporta muertes maternas. Posee una adecuada cobertura de los consultorios del médico y de la enfermera de la familia.

Se constata su gran esfuerzo en la educación, fundamentalmente en el completamiento del personal docente y en la creación de casitas infantiles.

Desde la ciencia y la innovación, la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca prioriza el desarrollo territorial, lo que constituye un referente para el resto del país. A ello ha aportado el desempeño del Polo de Ciencias Sociales y Humanidades.

En el Deporte para Todos se afianza el territorio, con nueve títulos nacionales de primera categoría.

La provincia, de conjunto con sus municipios y entidades, tiene establecido un sistema de trabajo que ha permitido un mayor vínculo de las estructuras del Partido y el Gobierno con las comunidades, especialmente aquellas en mayor situación de vulnerabilidad.

En todas estas tareas resalta el papel de la juventud pinareña y el funcionamiento de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Al adoptar la decisión, el Buró Político acordó, además, conferir la condición de Destacada a las provincias de Matanzas y Villa Clara, teniendo en cuenta sus principales indicadores económicos, productivos y sociales, y la manera en que han asumido los desafíos del contexto actual.

Ambos territorios presentan avances en la circulación mercantil minorista, los renglones exportables, los ingresos en divisas por exportaciones y los ingresos cedidos. También alcanzan superávit. Aunque aún los resultados son insuficientes, sostienen como prioridad la producción de alimentos y el enfrentamiento a las ilegalidades en el uso y explotación de la tierra.

En el transporte, logran alternativas con movilidad eléctrica, la organización del servicio estatal de apoyo a la recogida de pasajeros, y la atención a sectores priorizados, como salud, educación y turismo.

Avanzan en la Política de Transformación Digital, en la Estrategia de Inteligencia Artificial y sostener la vitalidad de los centros de Telecomunicaciones de los territorios.

El Buró Político otorgó, además, un Reconocimiento a las provincias de Guantánamo y Sancti Spíritus, las que en medio de las complejidades que impone el actual contexto, continúan impulsando los programas priorizados, con amplia participación popular.

Estos cinco territorios afrontan situaciones similares al resto del país, pero en la valoración realizada se tuvo en cuenta la estabilidad del trabajo de los últimos años y el avance en la búsqueda de soluciones frente a la agresión multidimensional que enfrenta la nación, bajo la política de máxima presión que aplica el Gobierno estadounidense como castigo colectivo contra Cuba, reforzado con las Órdenes Ejecutivas del 29 de enero y el 1ro de mayo últimos, que afecta servicios vitales como el electroenergético, hidráulico, transporte, salud, medicamentos, alimentación, entre otros.

De manera especial, el Buró Político extiende su reconocimiento y felicitación a todo el pueblo, el que protagoniza cada día una firme demostración de unidad y resistencia frente al cerco más perverso y prolongado de la historia, como se patentizó en las multitudinarias concentraciones de homenaje a los 32 combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela, en las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores, luego del proceso Mi firma por la Patria, en el que más de seis millones 230 mil cubanos y cubanas ratificaron su compromiso con la paz y la defensa de nuestra soberanía e independencia, y en los actos de reafirmación patriótica y denuncia en todo el país ante la infame acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana.

Ante el llamado a implementar con urgencia y creatividad las transformaciones económicas y sociales recientemente aprobadas, hagamos de las celebraciones por el 26 de Julio, en el año del centenario del Comandante en Jefe, el mayor motivo de homenaje a Fidel, a Raúl y a los jóvenes de aquella generación que, como Ramiro, constituyen inspiración y ejemplo para todos los patriotas cubanos, convencidos de que hoy Mi Moncada es la Patria.