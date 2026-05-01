En imágenes: Primero de Mayo en la Plaza del Che

En imágenes: Primero de Mayo en Villa Clara
Fotos: Arelys María Echeverría Rodríguez
Primero de Mayo en Villa Clara: La Patria se defiende (Cobertura especial)
Redacción Digital CMHWViernes, 01 May 2026 09:39
Redacción Digital CMHWViernes, 01 May 2026 09:39
Con el lema "La Patria se defiende", los villaclareños dieron muestras de unidad, con el compromiso irrevocable de defender el proyecto social cubano en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
En imágenes: Primero de Mayo en Villa Clara
Fotos: Arelys María Echeverría Rodríguez
Primero de Mayo en Villa Clara: La Patria se defiende (Cobertura especial)