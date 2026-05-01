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Fotos: Arelys María Echeverría Rodríguez
Fotos: Arelys María Echeverría Rodríguez

En imágenes: Primero de Mayo en la Plaza del Che

Redacción Digital CMHW

Viernes, 01 May 2026 09:39

Con el lema "La Patria se defiende", los villaclareños dieron muestras de unidad, con el compromiso irrevocable de defender el proyecto social cubano en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

En imágenes: Primero de Mayo en Villa Clara

Fotos: Arelys María Echeverría Rodríguez

Primero de Mayo en Villa Clara: La Patria se defiende (Cobertura especial) 