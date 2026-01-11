Ejercicios tácticos y prácticos en Día Territorial de la Defensa en Villa Clara

En el Centro de Estudio de la Región Operativa de Villa Clara, los Consejos de Defensa de Sagua la Grande y Cifuentes realizaron la práctica de tiro con distintas armas entre las que se incluyen fusiles y artillería.

Además la Brigada de Defensa Antiaérea realizó distintos ejercicios de detección de aeronaves y drones, así como el combate contra los mismos.

En varias zonas de defensa del país se desarrollaron este sábado amplios ejercicios de preparación combativa, como parte de la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo, informa Juventud Rebelde.

