Comercio de Villa Clara, el más integral del país

La celebración nacional del Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, realizada hoy en la Cabaña de Trabajo del Comandante en Jefe Fidel Castro en Villa Clara, coronó a la provincia como la más destacada del país, por su sostenibilidad y su extraordinario resultado en la atención a la población.

La ministra del sector, Betsy Díaz Velázquez, destacó el mérito de la provincia, que a pesar del complejo escenario económico nacional, demostró una capacidad excepcional.

«Villa Clara obtuvo condición de destacada», afirmó, subrayando que su fortaleza residió en el ingenio local para superar limitaciones objetivas.

«No logramos completar todo el abastecimiento a nivel nacional, sin embargo, Villa Clara no solo cumplió la circulación mercantil, sino que tiene el percápita más alto del país», declaró con énfasis la ministra.

Este indicador es la prueba más elocuente de que el comercio estatal villaclareño llevó las mayores ofertas a su pueblo.

La clave del éxito, según explicó Díaz Velázquez, fue la autonomía y la iniciativa territorial.

«Del balance anual nacional no se le respaldó a Villa Clara, ni el 30 % de la circulación mercantil que corresponde al nivel superior, sin embargo la provincia logró suplir esas carencias con iniciativas propias desde los municipios y las estrategias locales».

Este modelo de gestión, alineado con el llamado del presidente cubano Miguel Díaz-Canel demostró cómo «quitándole un pedacito al problema» se pueden encontrar soluciones efectivas para la población.

El acto de reconocimiento, presidido por la ministra Betsy Díaz Velázquez; Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido; y las máximas autoridades provinciales Susely Morfa y Milaxy Yanet Sánchez, sirvió también para enaltecer el trabajo diario del sector.

Se entregaron la medalla Fernando Chenard Piña a trabajadores con más de 20 años de servicio y la placa conmemorativa del 65 aniversario del Ministerio a instituciones emblemáticas como el popular Complejo Somos Jóvenes y la Dirección de Comercio en Santa Clara.

En un gesto de gratitud, se reconoció el apoyo internacional al programa de atención a la familia, y las autoridades provinciales otorgaron un reconocimiento especial a la Heroína del Trabajo y directora del Grupo Empresarial del Comercio, Digna Morales.

Muchas felicidades para todos los trabajadores del sector, en ocasión de celebrarse el día del trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios.#Mincin65Años #ComercioCuba pic.twitter.com/EHp6BHVuT7 — Betsy Díaz Velázquez (@BetsyDazVelzqu2) February 4, 2026

Mirando al futuro, la ministra destacó el liderazgo de Villa Clara en la transición energética del sector, con el ambicioso plan de garantizar en 2026 la sostenibilidad energética de los establecimientos gastronómicos más emblemáticos en sus 13 municipios.

La vitalidad del comercio villaclareño tiene raíces históricas, pues Santa Clara, ciudad de paso y encuentro, ha cultivado por décadas una sólida cultura de servicio.

Cafeterías, mercados y restaurantes con tradición familiar son el alma de una red comercial que hoy se renueva con proyectos como “Bodega del Barrio” y el movimiento SAF “Manos Solidarias”, siempre con el compromiso de llevar más y mejores ofertas a cada ciudadano, honrando así la historia y forjando el futuro del sector.