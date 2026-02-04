Reconocen en Villa Clara a trabajadores del Comercio, Gastronomía y Servicios (+Fotos)

Presidieron la actividad Yudí Mercedes Rodríguez Hernández, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y Jefa del Departamento de Atención a los Servicios; las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, Susely Morfa González, y Milaxy Yanet Sánchez Armas; así como, Betsy Díaz Velázquez, ministra del sector.

En el encuentro participaron trabajadores destacados y cuadros del sector en el territorio, directivos del organismo central; así como otras instituciones y representantes de organismos y organizaciones políticas y de masas invitados para la ocasión.

A propósito de la celebración en la provincia de tan importante fecha, la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en este territorio, Susely Morfa, envió una felicitación a los trabajadores del sector:

«Felicidades a todos los trabajadores del Comercio y la Gastronomía de Villa Clara por ser la mejor provincia en sus resultados integrales. Este compromiso inspira a seguir adelante con la gastronomía popular y la especializada, así como los nuevos encadenamientos en los centros de elaboración. Felicidades queridos trabajadores en especial a Digna y el equipo de trabajo».

En el encuentro que tuvo lugar en la Cabaña de trabajo del Comandante en Jefe en la provincia, un grupo de trabajadores recibieron la medalla Fernando Chenard Piña, por más de 20 años de trabajo en el sector, de manos de Yaisel Pieter Terry, miembro del Comité Central y Yulian León Rondón, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio y la Gastronomía.

Se entregó además, la placa conmemorativa 65 aniversario del Ministerio del Comercio Interior a instituciones destacadas del territorio, entre ellos:

Complejo Somos Jóvenes

UEB Coppelia

Empresa Municipal de Comercio Santa Clara

Bodega La Casa Grande, de Manicaragua

Empresa Universal Villa Clara

Grupo Empresarial de Comercio Villa Clara

Dirección Provincial de Comercio Villa Clara

Con información del Ministerio de Comercio Interior