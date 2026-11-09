Agenda informativa destaca preparación para la defensa en Villa Clara 

En la segunda jornada del Ejercicio Estratégico Moncada 2026, el CDP analizó la preparación combativa, la capacidad de respuesta y la cohesión de sus estructuras, con la participación de autoridades políticas, gubernamentales y militares de la región central; la sesión contó con la presencia del general de cuerpo de ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el general de división Raúl Villar Kessel, jefe del Ejército Central.

Durante el encuentro se examinaron las acciones de los grupos y subgrupos de trabajo, los procedimientos para la toma de decisiones y la coordinación entre los organismos encargados de responder ante situaciones excepcionales, incluidas las provocadas por una posible agresión militar enemiga, lo que evidencia la prioridad que el territorio concede a la defensa de la patria.

En el ámbito deportivo, los peloteros Jonathan Ramón Moreno Mederos, Omar David Pérez López y Cristian Rojas Leiva representarán a Villa Clara en la selección cubana que competirá en la sexta Copa Mundial de Béisbol sub-23, prevista del 6 al 15 de noviembre en Nicaragua; Moreno, jugador de cuadro natural de Cifuentes, y los lanzadores Pérez, de Sagua la Grande, y Rojas, de Remedios, forman parte del conjunto dirigido por el capitalino Guillermo Carmona.

Cuba debutará el 6 de noviembre ante Corea del Sur y luego enfrentará a Sudáfrica, Japón, Venezuela y Gran Bretaña en la fase clasificatoria que concluirá el día 10; los tres primeros equipos de cada grupo avanzarán a la superronda, programada del 12 al 14 de noviembre, y la disputa de las medallas tendrá lugar el 15 de noviembre.

Asimismo, el santaclareño Andy Rody Hernández Santana, de 14 años, ganó invicto el Campeonato Provincial Absoluto de Ajedrez con 7,5 puntos, resultado que le aseguró un puesto en la zonal central; el certamen se disputó en el palacio Guillermo García González con la participación de diez trebejistas, y el atleta de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar Héctor Ruiz Pérez obtuvo seis victorias y tres tablas para convertirse en el campeón más joven de la provincia.

Por otra parte, la plataforma digital Xube facilita la coordinación de viajes entre pasajeros y taxistas en Santa Clara mediante el registro de origen, destino, cantidad de viajeros y selección del conductor; su fundador, Zuidery Macías Guzmán, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que la iniciativa surgió ante las horas de espera de los taxistas para completar sus vehículos y las dificultades de los clientes para encontrar transporte, y señaló que pretende extender el servicio a otros municipios de Villa Clara, luego a las provincias centrales y posteriormente al resto del país.