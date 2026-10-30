Tres villaclareños en equipo Cuba a la Copa Mundial de Béisbol sub-23

Tres peloteros villaclareños forman parte del equipo que representará a nuestro país en la 6.a Copa Mundial de Béisbol, que se realizará en Nicaragua, del 6 al 15 de noviembre venidero.

El jugador de cuadro Jonathan Ramón Moreno Mederos (Cifuentes) y los serpentineros Omar David Pérez López (Sagua la Grande) y Cristian Rojas Leiva (Remedios) integran el conjunto que dirigirá el piloto capitalino Guillermo Carmona que partirá el próximo 4 de noviembre hacia la nación pinolera.

La selección de la Mayor de las Antillas se estrenará en la mencionada contra Corea del Sur, el 6 de noviembre, luego toparán con Sudáfrica y el 8 de noviembre enfrentarán a Japón, tres veces titular del orbe en la categoría.

Después, el día 9, tendrán de contrincantes a Venezuela, conjunto que ganó la cita de 2021, para cerrar su paso por la fase clasficatoria frente a Gran Bretaña el 10 de noviembre.

En la otra zona rivalizarán Australia, Chequia, Panamá, Puerto Rico, Taipéi de China y la anfitriona Nicaragua.

Los tres mejores de cada apartado avanzarán a la superronda, prevista entre los días 12 y 14, jornadas en que simultáneamente se jugará la rueda de consuelo por los escalones del siete al 12.

El domingo 15 los ocupantes de los puestos tres y cuatro en la segunda fase disputarán el metal de bronce, mientras los punteros discutirán la corona.

Según trascendió, el zurdo manicaragüense Darío Sarduy Medina no pudo integrar el equipo debido a la lesión que sufrió durante su permanencia en las granjas del béisbol profesional japonés.

Equipo Cuba a la Copa Mundial de Béisbol sub-23

Receptores: Carlos Chávez (SSP) y Yaidel Ruiz (MAY).

‎Jugadores de cuadro: Rafael De Jesús Álvarez (CMG), Jean Lucas Baldoquín (LTU), Juan Manuel Pérez (PRI), Carlos Alberto Nieto (LHA), Jonathan Moreno (VCL) y Leonardo Adrián Alarcón (GRA).

‎Jardineros: Hanyelo Videt (MTZ), Yassel Conrado Izaguirre (LTU), Ernesto Pérez (GRA), Frank David González Cuéllar (IJV) y Andrys Adrian Agüero Fuentes (HOL).

‎Lanzadores: José Ignacio Bermúdez (MAY), Randy Román Martínez (PRI), Fher Cejas (LHA), Daniel Alejandro García (ART), Lee Andy Plumas (LHA), Riquelme Odelín (CMG), Silvio Bruno Iturralde (MTZ), Kevin Manuel Hernández (CFG), Omar David Pérez (VCL), Yosney García (MTZ) y Cristian Rojas (VCL),