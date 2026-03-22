Actualización de la situación electroenergética en Villa Clara

Al cierre de esta información, todos los municipios, menos Corralillo y Ranchuelo, tenían energía para sostener la electricidad en sus instalaciones más estratégicas.

Disponibles en la provincia a las 7:30 a.m. de hoy domingo 41 MW, con servicio solo 56, de sus más de 200 circuitos.

Todos los hospitales de Santa Clara y los ubicados en Sagua la Grande, Caibarién y Placetas, tienen electricidad, al igual que los sistemas de abasto de agua Palmarito y Minerva-Ochoíta.

Por el momento, no se rotan los circuitos, se espera para ello que reinicien sus operaciones varias termoeléctricas cubanas.

Según informa la Unión Eléctrica, la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, ya está en linea con el microsistema de la región central de Cuba.

Con información de Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en Villa Clara y Unión Eléctrica