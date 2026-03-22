En marcha restablecimiento del SEN tras nueva caída total

En sus canales oficiales de comunicación, la Unión Eléctrica (UNE) explicó que una oscilación de voltaje por la baja frecuencia provocó este, el segundo colapso del SEN en la misma semana.

«Ya se trabaja para el restablecimiento del servicio lo antes posible», ratifica la UNE.

Estable el microsistema de Villa Clara (8:55 p. m.)

Se comienzan activar los circuitos que permiten mantener estabilidad en la frecuencia:

169(Condado)

13(Riviera)

112 (Hoyo Manicaragua)

Activan protocolos para recuperación del SEN en Villa Clara

En Villa Clara, ya está activo el microsistema, a partir de la energía generada por la Hidroeléctrica “Robustiano León” del Hanabanilla.

Como en ocasiones anteriores, el primer paso será llegar a los circuitos de los hospitales de la ciudad de Santa Clara, que mantienen su vitalidad a través de sus grupos electrógenos.

Desde su canal de Telegram, la Empresa Eléctrica Provincial asegura que durante el proceso de restablecimiento también son prioridad los sistemas de bombeo de agua y la producción del Lácteo, así como los clientes pertenecientes a esas zonas.

«Este es un proceso complejo por la condición inestable del sistema, hasta tanto sincronice el SEN de forma paulatina. Por tanto se recomienda desconectar todos los equipos, solo dejar encendido lo esencial, hasta tanto se logre la estabilidad del servicio», añade la entidad en su mensaje.

🔴 Se implementa protocolo para la recuperación del SEN y son activadas, micro islas para dar energía a Centros vitales, Hospitales y Acueductos. pic.twitter.com/5ZHfsdnGLj — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 22, 2026

Se ejecutan protocolos para el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional

La salida imprevista de la unidad generadora No. 6, de la central termoeléctrica Diez de Octubre, de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, provocó la desconexión total del sistema eléctrico nacional a las 6:32 p. m. de este sábado, y actualmente se ejecutan los protocolos para su restablecimiento, informó la Unión Eléctrica.

Desde sus cuentas en redes sociales, se detalló que la oscilación desencadenó lo que se conoce como efecto cascada, que resulta en la desconexión de todas las plantas generadoras en línea.

Como parte del proceso de restablecimiento, la entidad apuntó que son activados varios microsistemas, a fin de proveer energía a centros vitales, como hospitales y fuentes de abasto de agua.

Agregó que la restauración se dirige desde el Despacho Nacional de Carga, y se realiza de conjunto con los Despachos de cada provincia, integrando todas las capacidades tecnológicas instaladas para la producción de energía en el país, y con participación de la Unión CubaPetróleo (Cupet).

Con información de Granma, Empresa Eléctrica Villa Clara y Yadier Ruiz, director del Despacho Provincial de Carga