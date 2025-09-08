Restablecen sistema eléctrico en el oriente de Cuba (+Video)

A la 1: 25 de esta madrugada quedó restablecido el sistema eléctrico en el oriente de #Cuba — Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 8, 2025

Condiciones meteorológicas adversas provocaron la desconexión del SEN en el oriente del país

Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó a la televisión nacional que la desconexión del SEN en el oriente del país se produjo por condiciones meteorológicas adversas en la zona. “La generación en oriente al momento de la avería era muy baja”.

Agregó que el evento también provocó la salida de la unidad 6 de Mariel, la cual se pronostica su entrada el lunes.

Minem: Se llegó con energía a Santiago de Cuba

El Minem informó a través de su cuenta en X que pasada la medianoche se llegó con energía a Santiago de Cuba. “Continúa el restablecimiento del Sistema Eléctrico en el oriente de Cuba”.

Guantánamo también recibe energía del SEN

En la propia red social, el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer que se llegó con energía a Guantánamo; al tiempo que continuaban las labores de restablecimiento del SEN.

