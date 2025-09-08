CMHW
Reportan desconexión del SEN en el oriente de Cuba 

Domingo, 07 Septiembre 2025 21:08

Un disparo en la línea de 220 kV Nuevitas-Las Tunas provocó este domingo la desconexión del sistema eléctrico desde la provincia de Las Tunas hasta Guantánamo, según reporta la cuenta de X del Ministerio de Energía y Minas de Cuba.

El post en la red social añade que ya se trabaja en el restablecimiento del servicio eléctrico en esa región del país.