Reportan desconexión del SEN en el oriente de Cuba 

El post en la red social añade que ya se trabaja en el restablecimiento del servicio eléctrico en esa región del país.
Disparo en la línea de 220 kV NUEVITAS-TUNAS provocó la desconexión del sistema eléctrico desde la provincia de Las Tunas hasta Guantánamo. Se trabaja en el restablecimiento.— Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 8, 2025
Actualización: Restablecen el servicio eléctrico en Las Tunas
El Minem informó en X que fue restablecido el servicio eléctrico en Las Tunas, “continúa el proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico en el oriente de Cuba”.
Restablecido el servicio eléctrico en Las Tunas, continúa el proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico en el oriente de #Cuba.— Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) September 8, 2025