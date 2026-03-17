Continúa restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional

Este 16 de marzo, la Unión Eléctrica (UNE) informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que a las 01:40 pm se produjo una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) .
Recientemente, se han puesto en línea varias unidades generadoras, incluyendo:
Unidad 6 de la Central Termoeléctrica de Nuevitas
Unidad 4 de la Central Termoeléctrica de Céspedes
Unidad 3 de la Central Termoeléctrica de Santa Cruz
Además, se encuentran en proceso de arranque:
Unidad 3 de Céspedes
Mariel 8
Guiteras
Continúa el restablecimiento del SEN 🇨🇺— Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) March 17, 2026
Tenemos sistema eléctrico desde #PinarDelRío hasta #LasTunas
Ya en línea la unidad 6 de la CTE Nuevitas, unidad 4 de la CTE Céspedes, unidad 3 de CTE de Santa Cruz y en proceso de arranque unidad 3 de Céspedes, Mariel 8 y Guiteras.