CMHW
Continúa restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional

Continúa restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional

Tomado de Cubadebate

Martes, 17 Marzo 2026 07:00

El Ministerio de Energía y Minas informó que continúa el proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en Cuba. Según trascendió, se encuentra interconectado desde Pinar del Río hasta Las Tunas.

Este 16 de marzo, la Unión Eléctrica (UNE) informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que a las 01:40 pm se produjo una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN)

Recientemente, se han puesto en línea varias unidades generadoras, incluyendo:

    Unidad 6 de la Central Termoeléctrica de Nuevitas
    Unidad 4 de la Central Termoeléctrica de Céspedes
    Unidad 3 de la Central Termoeléctrica de Santa Cruz

Además, se encuentran en proceso de arranque:

    Unidad 3 de Céspedes
    Mariel 8
    Guiteras