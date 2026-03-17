Continúa restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional

Este 16 de marzo, la Unión Eléctrica (UNE) informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que a las 01:40 pm se produjo una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) .

Recientemente, se han puesto en línea varias unidades generadoras, incluyendo:

Unidad 6 de la Central Termoeléctrica de Nuevitas

Unidad 4 de la Central Termoeléctrica de Céspedes

Unidad 3 de la Central Termoeléctrica de Santa Cruz

Además, se encuentran en proceso de arranque:

Unidad 3 de Céspedes

Mariel 8

Guiteras