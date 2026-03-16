Cobertura especial: caída del sistema electroenergético nacional

En sus perfiles en redes sociales, la entidad añadió que se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento.

Los perfiles en redes sociales del Ministerio de Energía y Minas y la Unión Eléctrica actualizan de forma continua sobre el proceso de restablecimiento del SEN.

A las 2:54 p. m, la Unión Eléctrica, confirmó desde su canal de WhatsApp que no se reportan averías en ninguna de las unidades térmicas que estaban en funcionamiento en el momento que ocurrió la desconexión del SEN.

Sobre la desconexión del SEN, actualizamos:



👉 Ya comienzan a funcionar microsistemas en varios territorios del país.



👉 Energás ya tiene una Unidad generadora en servicio. pic.twitter.com/H7WfqfIleP — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 16, 2026

En comparecencia televisiva, pasadas las 4 de la tarde, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director de electricidad del Ministerio de Energía Minas dijo que aún se desconocen las causas que llevaron a la desconexión del SEN.

«No hay averías en las unidades que estaban operando», enfatizó

Guerra Hernández señaló que Energás tiene ya una unidad en servicio y que se busca llegar con energía a Nuevitas y La CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Al levantar microsistemas en todas las provincias, explicó, la prioridad es energizar centros vitales.

Villa Clara activa protocolos para restablecimiento electroenergético

Las máximas autoridades villaclareñas acompañan a los especialistas del Despacho Provincial de Cargas.

En Villa Clara, ya funciona un microsistema a partir de la energía generada por la hidroeléctrica “Robustiano León” del Hanabanilla.

Así lo aseguró a CMHW el director de la Empresa Eléctrica en la provincia Ingeniero Eduardo Enrique Pérez Reyes.

A las 4:55 p. m., disponen de servicio eléctrico los hospitales de Santa Clara; los circuitos 1, 13, 40, 144, 162 y 194 de la cuidad cabecera.También parte del circuito 109 de Manicaragua, el 112 (Hoyo de Manicaragua) y el 113 y 137 (La Campana).

La prioridad en estos momentos es conectar el microsistema de Villa Clara con Cienfuegos vía Cruces.

Con información de Abel Falcón Curí, Ministerio de Energía y Minas y Unión Eléctrica