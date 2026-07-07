Continúa recuperación de sistema eléctrico tras desconexión



Restablecen SEN desde Mariel hasta Sancti Spíritus (8:01 a.m.)

El director del Despacho Nacional de Carga, Félix Estrada Rodríguez, informó este martes en la revista Buenos Días que, tras la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ocurrida al mediodía del lunes, se activaron todos los protocolos establecidos y se ha logrado un avance significativo en la recuperación paulatina del servicio.

El restablecimiento comenzó por el occidente del país, específicamente en Jaruco, con la conexión de las unidades de energía de ese enclave, conformando una isla en el Sistema Occidental. A esta iniciativa se incorporó también el Sistema de Almacenamiento de Energía (BES) , una tecnología de nueva generación que ya forma parte del proceso de recuperación.

Gracias a esta estrategia, se logró dar servicio de planta a las centrales termoeléctricas de Mariel y Santa Cruz. Actualmente, se encuentra en línea la unidad número 2 de Santa Cruz, junto con la unidad de Jaruco y dos unidades en el gas Varadero, lo que permitió extender el microsistema hacia el centro del país y dar servicio de planta a la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Interconexión hasta Sancti Spíritus

Como resultado de estas acciones, en estos momentos existe un sistema interconectado desde Mariel hasta Sancti Spíritus, con presencia de generación distribuida en la zona central. Esto ha permitido garantizar energía a centros vitales en esos territorios, aunque con déficit en la capacidad de generación debido a las limitaciones actuales.

El desafío del combustible

Uno de los principales obstáculos señalados por Estrada Rodríguez es la indisponibilidad de combustibles, agravada por el recrudecimiento del bloqueo energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos. A diferencia de ocasiones anteriores, el país no cuenta con inventarios suficientes de diésel para la generación distribuida, los motores de Moa y Mariel, ni para las patanas de la bahía de La Habana.

«Estábamos alrededor de 1200 MW por debajo de la capacidad disponible por falta de combustible», explicó el director, quien añadió que en la mañana del lunes se contaba con menos de 900 MW disponibles, lo que hacía al sistema "muy endeble" ante cualquier oscilación, tal como ocurrió con la falla que provocó la desconexión total.

Próximos pasos: arranque de Céspedes y llegada a oriente

Para esta jornada, el objetivo principal es consolidar el sistema desde La Habana hasta Sancti Spíritus y lograr el arranque de las dos unidades de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, que aportarían cerca de 300 MW a la generación base. Sin estas unidades, resulta más complejo extender el restablecimiento hacia el centro-oriente y arrancar las unidades de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton), en Mayarí.

«Hoy lo más importante es lograr el arranque de las unidades de Céspedes para poder garantizar seguir el restablecimiento del sistema», enfatizó Estrada Rodríguez.

Mientras tanto, en las provincias orientales se mantienen activos microsistemas con generación distribuida que aseguran el funcionamiento de hospitales, bombeo de agua y otros servicios vitales, aunque con una capacidad limitada debido a la escasez de combustible.

El director del Despacho Nacional de Carga insistió en que la prioridad absoluta es sostener los servicios básicos y avanzar de manera gradual, en la medida en que las condiciones técnicas y de abastecimiento lo permitan.

Avanza la formación de micro-islas de generación para el restablecimiento del SEN (6:47 a.m.)

Tras la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional se activaron los protocolos de restablecimiento, asegurando primero los servicios de salud y el abasto de agua.

#12:20 horas. Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara, en línea.#CubaNoSeRinde pic.twitter.com/z0DxpVKDay — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) July 7, 2026

La víspera el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez calificó de heroica la labor de los trabajadores eléctricos de la isla en medio de las políticas de asfixia que aplica la administración estadounidense contra la nación caribeña.

En su perfil oficial de la red social X, el mandatario cubano señaló que mientras Estados Unidos trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la Unión Eléctrica se moviliza para revertir la caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

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