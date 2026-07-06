Unión Eléctrica informa sobre desconexión total del SEN; Villa Clara activa microsistema

La entidad agrega que se investigan las causas. “Se continuará informando al respecto”.

Villa Clara activa su microsistema

Tras el nuevo colapso del sistema electroenérgetico nacional, Villa Clara ya activó con regulaciones la hidroeléctrica Hanabanilla y a esta hora del mediodía cuentan con servicio todos los hospitales de la capital y el bombeo de agua del sistema Palmarito.

Lo asegura Yadier Ruiz, director del Despacho de Carga en la provincia. «Solo tenemos con vitalidad la línea 110 KV desde la Moza, en Manicaragua, hasta la subestación Santa Clara Industrial, creamos condiciones para intentar sincronizar los parques solares y consolidar nuestro microsistema, que es en estos momentos débil e inestable, puntualiza.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia están en estos instantes en el Despacho de Carga para contribuir a la toma de decisiones.

( Con información de Cubadebate y Abel Falcón Curi)