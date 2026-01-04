Fuerzas Armadas de Venezuela llaman a la sociedad civil a retomar la normalidad

«En atención a la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 3 de enero de 2026, mediante la cual se designa a la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, para asumir en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades como presidente», señala el comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela.

El documento que comienza rechazando lo que denomina el «cobarde secuestro» del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de la primera dama, Cilia Flores de Maduro, «luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes» fue leída en cadena nacional por el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López.

El comunicado define que la decisión de la Justicia de Venezuela, fundamentada en la Constitución venezolana y las leyes orgánicas sobre estados de excepción y seguridad nacional, cuenta con el respaldo unánime de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En estrecha relación con lo anterior, la FANB manifestó su respaldo total a un Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional. Asimismo, el comunicado establece que la institución garantizará la gobernabilidad y empleará todas sus capacidades para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz.

En esta línea, previo a la lectura del documento, Padrino López llamó al pueblo de Venezuela a que «retome sus actividades, laborales, educativas en los próximos días», y manifestó que «la patria debe encaminarse sobre su riel constitucional.»

En la misma línea, señaló que el próximo lunes 5 de enero las fuerzas armadas de Venezuela presenciarán el acto constitucional que es la instalación de la Asamblea Nacional para el próximo periodo constitucional.

Para cumplir con estos objetivos, el alto mando militar anunció la activación de la “Puesta en Completo Apresto Operacional” en la totalidad del espacio geográfico nacional. Esta medida busca integrar los elementos del Poder Nacional para, según el texto, «enfrentar la agresión imperial» y formar «un solo bloque de combate» para asegurar la independencia y soberanía.

El comunicado concluye con consignas características del gobierno venezolano, como “¡Independencia y Patria Socialista!” y “¡El Sol de Venezuela nace en el Esequibo!”.

