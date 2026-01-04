Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha ordenado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma como encargada de la presidencia mientras Nicolás Maduro se encuentra secuestrado por Estados Unidos .

«Esta Sala [Constitucional] estima existen elementos que indican la configuración de una situación de imposibilidad del presidente, [...], y estima igualmente esta Sala que la Constitución en su artículo 239.6 atribuye al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva la función de suplir las faltas temporales del presidente», dice el comunicado.

«Se ordena que la ciudadana Delcy Eloina Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación», agregó.

El sábado, EE.UU. lanzó una acción militar masiva contra la nación latinoamericana, que afectó la ciudad de Caracas «y los estados Miranda, Aragua y La Guaira» y concluyó con la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y de su esposa.

El Gobierno venezolano calificó las acciones de Washington de una «gravísima agresión militar». Caracas advirtió que el objetivo de los ataques «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación».