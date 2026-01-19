Mañana arrancan los play off

Desde mañana, Cuba está de fiesta. La pelota, patrimonio cultural de la nación, nos invita, con sus emotivos juegos de play off, luego de una larga y accidentada temporada.

Es el momento más esperado de las series nacionales, porque cada juego cuesta y cuenta; porque los peloteros se entregan más que nunca en busca del título, y porque los aficionados viven intensamente cada partido, aunque no esté sobre el terreno el equipo de su preferencia.

Alexei Ramírez, el único beisbolista cubano con cien jonrones o más en nuestros clásicos y en el beisbol de grandes ligas, en un mensaje a los villaclareños después de alcanzar una épica clasificación, expresó: «Disfruten, se lo merecen». Tomamos la frase del singular jugador pinareño para que gocemos a plenitud de nuestra pelota, apoyando en los estadios a quienes no han parado desde septiembre de darlo todo, a fin de colmar a su afición.

Ocho equipos saldrán a buscar su pase a las semifinales, en las que solo caben cuatro. Las Tunas, que ha ganado las dos ediciones anteriores, vuelve a estar entre los favoritos, en una campaña en la que busca su tercera corona consecutiva, lo cual solo poseen dos escuadras: Industriales, que logró cuatro a la hila (1963, 1964, 1965 y 1966), y Villa Clara, que se tituló de manera sucesiva en 1993, 1994 y 1995.

Matanzas, Holguín, Mayabeque, Industriales, Artemisa, Sancti Spíritus y Villa Clara son los otros siete aspirantes. Los primeros en estrenarse en estos cruciales desafíos, de siete a ganar cuatro serán Mayabeque e Industriales, en San José de las Lajas, y Holguín y Artemisa, en la ciudad de los parques.

