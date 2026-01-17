Béisbol: Leopardos de Villa Clara obtienen el último cupo a la postemporada

La manada de Ramón Moré, con 40 triunfos, igualaron en la tabla de posiciones con los Vegueros de Pinar del Río después de eslabonar una cadena de nueve éxitos, y se quedaron con el pase a la siguiente instancia por haberlos derrotado en la pugna particular de esta 64 Serie Nacional de Béisbol.

Con este resultado quedó definido el último pareo de cuartos de final, que enfrentará a tuneros y villaclareños, en una serie al mejor de siete juegos.

Los otros duelos ya estaban programados desde fechas recientes: Cocodrilos de Matanzas-Gallos de Sancti Spíritus, Cachorros de Holguín-Cazadores de Artemisa y Huracanes de Mayabeque-Industriales de La Habana.

En el desafío de hoy los Leopardos anotaron las carreras de la victoria en la parte baja del segundo capítulo, cuando combinaron par de boletos ofrecidos por el derrotado abridor Liomil González con un toque de bola de Leonardo Montero y dos errores de la defensa en jugada continuada.

Yunier Batista salió temprano al rescate por el honor de los Tigres y aguantó los bates rivales hasta el final, pero su tropa nada pudo hacer ante los lanzadores naranjas.

José Carlos Quesada trabajó cinco entradas y dos tercios sin aceptar anotaciones y obtuvo su noveno triunfo de la campaña, para reafirmarse como el máximo ganador de su equipo.

El rescatista Dairon Casanova, luego de retirar a un contrario con los ángulos congestionados, caminó el resto de la ruta para anotarse su cuarto salvamento del torneo.