Béisbol: Villa Clara, de naranja, recibe a los Leopardos Azucareros (+Fotos y Video)

Con gran entusiasmo, vestidos de color naranja, los villaclareños respondieron a la convocatoria para este recibimiento al equipo de béisbol de la provincia.

La integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Villa Clara Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas, acudieron a dar el primer abrazo a nuestros campeones, que destacaron por su coraje, el altruismo y entrega deportiva en la 64 Serie Nacional.

Estudiantes, trabajadores, la familia santaclareña, se ubicó desde Carretera a Manicaragua hasta Circunvalación banda Placetas, y luego por diferentes vías, Rotonda Placetas-Carretera Central, Calle Colón y hasta el Parque Leoncio Vidal.

La gratitud del pueblo villaclareño a su equipo de béisbol. Foto: Henry Omar Pérez

La víspera, en un juego de múltiples facetas y emociones, los Leñadores de Las Tunas superaron nueve carreras por siete a los Azucareros de Villa Clara en el séptimo duelo de los cuartos de final de la Serie Nacional de Béisbol.