Este viernes, gran recibimiento al equipo naranja: los Leopardos de Villa Clara

Convocatoria al pueblo de Villa Clara en reconocimiento al equipo de béisbol de nuestra provincia.

Se convoca al pueblo y a las entidades laborales para el parque Leoncio Vidal a las 9:30 a. m., todos vestidos de color naranja

Se definieron rutas de traslado por diferentes lugares de Santa Clara donde participan estudiantes, trabajadores, la familia santaclareña, desde Carretera a Manicaragua hasta Circunvalación banda Placetas.

Rotonda Placetas-Carretera Central hasta Calle Colón.

Calle Colón hasta el Parque Leoncio Vidal.

Ubicación a ambos lados de carretera.

Este será el mayor reconocimiento del pueblo villaclareño al coraje, el altruismo, la entrega deportiva.

Ya nuestros peloteros se han convertido en CAMPEONES y así los recibiremos.