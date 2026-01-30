CMHW
Este viernes, gran recibimiento al equipo naranja: los Leopardos de Villa Clara
Foto: Carolina Vilches / Tomada de Vanguardia de Cuba

Servicio Especial

Jueves, 29 Enero 2026 21:55

Este viernes Villa Clara recibirá a su equipo de béisbol, a manera de agasajo por su entrega deportiva en la 64 Serie Nacional. A continuación adjuntamos todos los detalles.

Convocatoria al pueblo de Villa Clara en reconocimiento al equipo de béisbol de nuestra provincia.

Se convoca al pueblo y a las entidades laborales para el parque Leoncio Vidal a las 9:30 a. m., todos vestidos de color naranja

Se definieron rutas de traslado por diferentes lugares de Santa Clara donde participan estudiantes, trabajadores, la familia santaclareña, desde Carretera a Manicaragua hasta Circunvalación banda Placetas.

  • Rotonda Placetas-Carretera Central hasta Calle Colón.
  • Calle Colón hasta el Parque Leoncio Vidal.
  • Ubicación a ambos lados de carretera.

Este será el mayor reconocimiento del pueblo villaclareño al coraje, el altruismo, la entrega deportiva.

Ya nuestros peloteros se han convertido en CAMPEONES y así los recibiremos.