Este lugar, una suerte de Catedral de la diversidad, la aceptación, el respeto y el amor en su expresión más pura y humana, vuelve a abrir sus puertas para recordarnos que la inclusión y el respeto son caminos irrenunciables.

Que ese templo de libertad alce su voz es la prueba de que la cultura y la cubanía más auténticas no excluyen, sino que celebran y aman sin condiciones.

Que desde El Mejunje de Ramón Silverio, en Santa Clara, se celebre nuevamente la Jornada Cubana contra la Homofobia no es un simple evento más: es un acto de resistencia y esperanza. Fotos del autor.

Este 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, celebrando 36 años desde la eliminación, en 1990, de la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud.