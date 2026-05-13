Inicia en El Mejunje Jornada a favor de la diversidad y por el Día del campesino (+Audio)

Con el unipersonal "El nombre de Juana", interpretado por Monse Duany en las noches de martes 12 y miércoles13, el Centro Cultural El Mejunje anuncia la Jornada a favor de las diferencias y el Día del campesino.

Después de muchos años regresa la versátil actriz a Santa Clara, lugar donde obtuvo su primer premio de actuación con "Emelina Cundiamor", recordó.

«Tengo una emoción particular al poner ahora a consideración del público "El nombre de Juana", bajo la tutela de Osvaldo Doimeadiós, quien escribió este homenaje que le hemos hecho a Juana Bacallao y a Cuba».

La Jornada tiene 2 dedicatorias, precisó Silverio: «a la memoria de Juani, un amigo incondicional del Mejunje y recién fallecido; un ejemplo de lucha por alcanzar un sueño. El 17 de mayo entraña fechas liberadoras: se les entregó la tierra a los campesinos cubanos por la Ley de Reforma Agraria; coincidentemente un 17 de mayo se sacó del libro de enfermedades mentales la homosexualidad», argumentó.

El programa propone un espectáculo de transformismo y otro para niños con Yudi Herrera y artistas invitados; inaugurarán una expo de arte rimado con fotos de temática campesina, acompañadas por décimas del periodista y escritor José Antonio Fulgueiras. Silverio espera que pueda acudir Ernestina Trimiño, la representación más alta, más digna que tiene la música campesina cubana, consideró.

Ramón Silverio invita a la Jornada porque hay para todos los públicos y está pensada con la ilusión de los artistas. Foto de la autora.

Invita, asimismo, a la conga por la diversidad, entre 5 y 6 de la tarde el propio 17, pero la gala, puntualizó, será el sábado 16, con un elenco de lujo en el mundo del transformismo y como invitada especial Vania Borges. Y le seguirá "A la luz del artista", un espacio que hace Pedrito, dedicado esta vez a los 38 años de vida artística de Maridalia.

Inclusiva como la jornada es la programación que hasta el domingo 17 desarrollará El Mejunje a favor de la diversidad y por el Día del campesino.