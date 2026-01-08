El Longina ya canta a Corona, y a Silvio también

Elizabeth Casanova Castillo, presidenta de la Asociación Hermanos Saíz, agradeció la presencia de cantautores cubanos y extranjeros que han acudido a la cita dedicada a Silvio Rodríguez, quien llegará este jueves a Santa Clara, junto a Amaury Pérez, el que ofrecerá un concierto en el Centro Cultural El Mejunje precisamente este jueves a las 9 de la noche.

Aclaró Elizabeth Casanova que el viernes a las 9 de la noche será grabado el programa televisivo "Entre manos", con Silvio, en el Cine teatro "Camilo Cienfuegos", con presencia de público, por lo que las entradas ya están a la venta, y precisó que el sábado, a partir de las 11 de la mañana, sostendrá un conversatorio con trovadores, en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí.

