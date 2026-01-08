CMHW
El Longina ya canta a Corona, y a Silvio también
Fotos de la autora

El Longina ya canta a Corona, y a Silvio también

Leonor Esther Martínez

Miércoles, 07 Enero 2026 20:47

Este miércoles, al caer la tarde, fue inaugurada en la Galería Pórtico, de la Asociación Hermanos Saíz, la edición 30 del Festival nacional de trovadores Longina, al abrir al público la exposición fotográfica de Kaloian Santos "Carto(foto)grafía de una gira de Silvio".

Elizabeth Casanova Castillo, presidenta de la Asociación Hermanos Saíz, agradeció la presencia de cantautores cubanos y extranjeros que han acudido  a la cita dedicada a Silvio Rodríguez, quien llegará este jueves a Santa Clara, junto a Amaury Pérez, el que ofrecerá un concierto en el Centro Cultural El Mejunje precisamente este jueves a las 9 de la noche.

Aclaró Elizabeth Casanova que el viernes a las 9 de la noche será grabado el programa televisivo "Entre manos", con Silvio, en el Cine teatro "Camilo Cienfuegos", con presencia de público, por lo que las entradas ya están a la venta, y precisó que el sábado, a partir de las 11 de la mañana, sostendrá un conversatorio con trovadores, en la Sala Caturla de la Biblioteca Provincial Martí.

Contenido relacionado:

Con la fuerza de la canción, comienza hoy el Longina 2026 