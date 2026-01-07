Con la fuerza de la canción, comienza hoy el Longina 2026

Dedicado al trovador cubano Silvio Rodríguez, y con la presencia de artistas nacionales y foráneos, la trigésima edición del Festival de Trovadores Longina Canta a Corona comienza hoy en esta ciudad del centro de Cuba.

La jornada inaugural reserva la exposición fotográfica Carto(fotografía) de una gira de Silvio, del artista Kaloian Santos, en la Galería Pórtico, mientras que en la noche los cubanos Adrián Berazaín, Nelson Valdés, El Kikirí de Cisneros y el músico venezolano Ernesto Luis animarán el teatro de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

La UCLV —cuna de proyectos trovadorescos como la Caña Santa— acoge este miércoles el concierto inaugural del Longina 2026.

El evento, auspiciado por la Asociación Hermanos Saíz (AHS), se extenderá hasta el 11 de enero y entre sus múltiples actividades destaca un conversatorio con Silvio Rodríguez, autor de Ojalá y de tantas otras reconocidas melodías, el próximo sábado en la Biblioteca Provincial Martí.

Será esta una oportunidad para aproximarse a su vida y obra, para «hablar de música, canciones, poesía, acordes e inspiraciones y, también, sobre emociones, certezas, lealtades, convicciones y enterezas», añade un artículo en el periódico Juventud Rebelde.

Otra de las propuestas a considerar es el concierto que ofrecerán Amaury Pérez Vidal, reconocido recientemente con el Premio Nacional de Música 2025, y Abel Acosta, el jueves en el centro cultural El Mejunje.

Los cubanos Nelson Valdés, Adrián Berazaín, Tony Ávila, Marta Campos, Rey Montalvo, Ariel Barreiros, Pedro Beritán, Yeni Turiño, Lucía Travieso, Jesús Pérez, Santa Massiel, Erick Sánchez, Dúo Mango, Roly Berrío, entre otros, representarán a la nación caribeña.

En tanto deleitarán con su música Ella Trova, de Colombia; Ernesto Luis, de Venezuela; Xóchitl Ramos y Darío Parga, de México; Anita Tripodi Paz, de Argentina y Tobias Thiele, de Alemania.

Por estos días de enero, Santa Clara vuelve a ser capital de la trova cubana.

El festival llegará a diversos espacios como la Casa del Joven Creador, el Centro Latinoamericano, la sede de la UNEAC provincial, el Teatro Guiñol, el cine Camilo Cienfuegos y el Museo de Artes Decorativas.

También estará presente en escenarios de otros municipios como Manicaragua, Santo Domingo y Caibarién, en este último se realizará la tradicional peregrinación a la tumba de Manuel Corona, alma del festival y autor de Longina, entre otras composiciones.

*Con información de Prensa Latina y Juventud Rebelde