Recorre Ministerio de Finanzas y Precios la provincia de Villa Clara

Varios temas de interés fueron analizados en un primer encuentro con el consejo de administración de la capital villaclareña, delegados municipales y diputados, relacionados con el anteproyecto del presupuesto para el 2026, así como las principales preocupaciones en este proceso.

Regueiro Ale enfatizó en la necesidad de buscar el crecimiento sostenido de los ingresos del territorio, y que tenga un reflejo en las proyecciones sociales.

Aún cuando la provincia exhibe resultados positivos, según lo planificado para el periodo, insistió en mantener las estrategias para captar ingresos, desde una mejor gestión del cobro de multas y la deuda tributaria.

Durante el debate se abordaron disímiles estrategias para enfrentar el incremento constante de los precios, entre ellas, seguir insistiendo en la revisión de las fichas de costo y la concertación de los precios, fortalecer y apoyarse en los equipos contables y financieros y ser efectivos en el ejercicio de control.

El ministro de finanzas y precios en el país, insistió mucho en el trabajo de la oficina de control y cobro de multas, mejorar las condiciones de trabajo y aplicar los nuevos sistemas de contratación que posibiliten mayor efectividad y agilidad en su trabajo.

«Importante resulta en este proceso, aumentar los niveles de participación popular, no solo en la discusión del anteproyecto del presupuesto, también en la conformación del mismo para una mirada más real en la ejecución del presupuesto al verdadero desarrollo social y territorial», enfatizó Vladimir Regueiro Ale.