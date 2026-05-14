Villaclareños ratifican compromiso con Cuba en Santa Clara

La integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en Villa Clara, Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxy Yanet Sánchez Armas; recibieron los libros que contienen no solo la letra rebelde de los villaclareños, sino también el compromiso irrenunciable de defender la Patria bajo la máxima del poeta: «Por esta libertad de canción bajo la lluvia, habrá que darlo todo».

«Quedaremos frente al futuro con historia en la empuñadura del machete», sentenció la joven escritora Elizabeth Casanova Castillo, presidenta de la Asociación Hermanos Saíz en esta central geografía, al hacer uso de la palabra.

«Los ecos de vida no nos perdonarán el silencio, luego de haber reclamado siempre este fragmento de tierra, pido la paz y la palabra como el poeta, nos asiste la verdad, las cargas a degüello bajo este cielo tan limpio», subrayó Casanova Castillo, al tiempo que evocó el pensamiento antiimperialista y claro de nuestro Héroe Nacional José Martí.

El integrante del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, Isael Rodríguez Rodríguez, citó aquella advertencia que Fidel lanzara apenas ocho días después del triunfo revolucionario: «Cuando yo oigo hablar de columnas, de frentes de combate, de tropas más o menos numerosas, yo siempre pienso: he aquí nuestra más firme columna, nuestra mejor tropa, la única tropa que es capaz de ganar sola la guerra: ¡Esa tropa es el pueblo!».

Los cubanos vivimos horas de definición y amor a la tierra que nos vio nacer. Y la expresión más concreta de esa definición la hemos hecho con nuestro apoyo a los pronunciamientos del Primer Secretario del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el Aniversario 65 de de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, y a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano que sentenció: ¡Girón es hoy y siempre!