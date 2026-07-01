Villaclareños celebran el Día del historiador cubano (+Audio)

Para festejar el Día del historiador cubano este primero de julio, una efemérides que honra a los hombres y mujeres del gremio, los profesionales del ramo en Villa Clara dedicarán la fecha a adentrarse en el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro y su obra imperecedera en nuestro país. Así lo afirmó la Máster en Ciencias Arelis María Pérez Ruiz, presidenta de la filial Villa Clara de la Unión de Historiadores de Cuba.

«Tenemos una motivación especial, conmemorar el centenario del líder de nuestra Revolución con el Taller científico titulado “Fidel entre nosotros, cien años de un legado”, que tendrá lugar en el Museo Provincial de Historia; los panelistas son los destacados profesores, la Doctora en Ciencias Ileana Echeverría Aldama, de la sección de base de la sede pedagógica Félix Varela de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas; la Máster en Ciencias Alicia Acosta Olalde, de la casa de altos estudios, ambas Premios Provinciales de Historia; así como el Doctor en Ciencias José Ramón Ruiz, de la sección de base de la Universidad de Ciencias Médicas; ellos abordarán el legado de Fidel a las generaciones actuales, para propiciar el debate y la profundización del tema entre los presentes; también serán reconocidos historiadores villaclareños con una trayectoria destacada en la conservación, investigación, divulgación y enseñanza de la historia», explicó la experta.

Cada primero de julio, en homenaje al Doctor Emilio Roig de Leuchsenring, Cuba honra a quienes, con mucha entrega y dedicación, dedican sus vidas a adentrarse en las páginas de nuestra nación, esas que marcan el pasado y el futuro.

De ahí que también los villaclareños de esta rama del saber se inserten en una gran jornada que comenzó desde el pasado 14 de junio, en tributo a los natalicios de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara, y también a los 43 años de años de la filial villaclareña de la Unión de Historiadores en esta provincia central, precisó.

«El primero de julio de cada año constituye una fecha importante para los historiadores cubanos, este día del año 1935 se le confirió la condición de historiador de La Habana al destacado profesor, periodista y académico Doctor Emilio Roig de Leuchsenring, promotor de los Congresos Nacionales de Historia, a propósito, los historiadores villaclareños venimos desarrollando una gran jornada que iniciamos el 14 de junio para celebrar los 43 años de fundada la filial y se extenderá hasta el 31 de julio, cuando rendiremos homenaje a Eusebio Leal, continuador de la obra de Roig de Leuchsenring».

Hoy, cuando nuestro país vive en un escenario muy complejo, es preciso resaltar la obra de estos profesionales que nos ayudan a profundizar en el nacimiento y desarrollo de una nación, madre de valiosos hombres y mujeres que nos entregaron con su legado la identidad y el orgullo de sentirnos cubanos.



«Los retos que impone el contexto histórico que vivimos nos impulsan en el trabajo, para preservar y difundir el valioso legado de nuestra rica historia, y nos enriquece en nuestra identidad y orgullo cultural; gracias a su esfuerzo, varias generaciones nos han ayudado a conocer el pasado que nos define y así comprender el presente que vivimos y hacia dónde vamos, su pasión y compromiso demuestra el amor a la historia y respeto a nuestras raíces, así celebramos este día con el impacto positivo que dejan nuestros historiadores a la nación, ¡Felicidades, historiadores villaclareños!», concluyó.